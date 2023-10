Politique – Son président en prison, le Conseil communal de Fkih Ben Salah a été dissous, un autre sera élu le 9 novembre

Sur instructions du ministère de l’Intérieur, le Conseil communal de Fkih Ben Salah a été dissous ce mardi, suite à la cessation de Mohamed Moubdi d’exercer les fonctions de président du Conseil de cette commune située dans la région de Beni Mellal, a-t-on appris de sources concordantes.

Membre influent du Mouvement Populaire et ex ministre, Moubdi est en détention depuis avril dernier, pour de lourdes accusations, notamment « le détournement et dilapidation de fonds publics, corruption, abus de pouvoir et usage de faux documents commerciaux ».

Le juge d’instruction avait placé Moubdi – – plus de 20 ans à la tête du Conseil communal de Fkih Ben Salah – -, ainsi que sept autres prévenus à la prison d’Oukacha à Casablanca tout en ordonnant la fermeture des frontières et le renforcement de la surveillance judiciaire contre cinq autres prévenus.

Par ailleurs, il a été décidé que les délais de dépôt des candidatures à la présidence du Conseil ont été limités à la période allant du mercredi 1er novembre au dimanche 5 novembre, étant entendu que les élections auront lieu le 9 novembre 2023 afin de désigner un nouveau président.

Pour rappel, depuis l’indépendance, en 1956, le Maroc a entrepris une politique de décentralisation visant à promouvoir la démocratie de proximité en incorporant le citoyen dans la gestion des affaires locales.

A cet effet, la commune a été dotée, en 1960, d’un nouveau cadre juridique lui conférant le statut d’une collectivité locale juridiquement indépendante et financièrement autonome, surtout dans le cadre de la charte communale qui avait exposé la base communale en élisant un président, un conseil et des instances communaux.

Article19.ma