Austérité – L’intérieur veut mettre fin de l’utilisation des voitures de fonction « à des fins personnelles »

Fini le laxisme ? Le ministère de l’Intérieur a émis une directive exigeant des collectivités territoriales à restreindre l’utilisation des véhicules de service qui leur sont attribués, les réservant exclusivement à des fins administratives

Cette décision a été prise par l’Intérieur , suite à de nombreuses plaintes au sujet de l’usage des véhicules de service à des fins personnelles.

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, aux gouverneurs des régions, aux préfets des provinces et des préfectures du royaume dans le cadre de la préparation et de l’exécution des budgets des collectivités territoriales pour l’année 2024, selon des sources concordantes.

Le ministre a exhorté les autorités locales « à exercer un contrôle strict » sur les dépenses liées au carburant et à l’huile, mettant l’accent sur la nécessité d’utiliser les véhicules de service exclusivement à des fins administratives.

+ Réduire au minimum les dépenses de transport +

Par ailleurs, les collectivités territoriales sont appelées à réduire au minimum les dépenses de transport, tant au Maroc qu’à l’extérieur du royaume. Il a également encouragé la réduction des coûts liés à l’accueil, à l’organisation d’événements, de conférences et de séminaires, ainsi que les dépenses consacrées aux études et autres dépenses non essentielles, affirme-t-on.

Le ministère a appelé les collectivités territoriales à adopter sérieusement ces directives lors de la préparation de leur budget pour l’année 2024, mettant en place un certain nombre de mesures recommandées pour améliorer la gestion financière des collectivités territoriales.

Article19.ma