Analyse – Guerre au Moyen-Orient

Par Dr Mohamed Chtatou

« Vers l’Orient compliqué, je volais avec des idées simples »

Ecrivait le général de Gaulle dans ses Mémoires de guerre en référence à la région

Connue aujourd’hui comme le Moyen-Orient.

À la suite de l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, l’armée israélienne a bombardé la bande de Gaza, où elle a tué plus de huit mille Palestiniens. La tension monte également en Cisjordanie, où plusieurs dizaines de Palestiniens ont été tués depuis la semaine dernière. Alors que les médias se sont concentrés sur les mille quatre cents victimes israéliennes de l’attaque initiale peu d’attention a été montré au peuple de Gaza en cours d’extermination par les bombes d’Israël.

Depuis des mois, Israël et les gouvernements étrangers craignent une recrudescence de la violence en Cisjordanie. Il s’agit de la région que les Palestiniens considèrent comme le noyau d’un futur État et qui, depuis des décennies, est occupée et supervisée par le gouvernement israélien en tandem avec l’Autorité palestinienne (AP), ce qui se rapproche le plus d’une administration arabe locale. On pensait que la brutalité croissante des Israéliens vivant dans les colonies de Cisjordanie à l’égard des Palestiniens pourrait déclencher un soulèvement ou une intifada.

Aujourd’hui, la guerre à Gaza ajoute une nouvelle dimension à la situation : Le Hamas affirme que l’une des motivations de son attaque contre Israël est d’inspirer un soulèvement plus large en Cisjordanie, qui renverserait le faible gouvernement israélien.

Histoire de la Nakba

Dans l’après-midi du 14 mai 1948, quelques heures avant que la flottille de la Royal Navy britannique ne quitte le port de Haïfa, marquant ainsi la fin de la domination obligatoire de la Grande-Bretagne sur la Palestine, les dirigeants de la communauté juive locale se sont rassemblés en toute hâte au musée de Tel-Aviv pour entendre le chef du mouvement sioniste, David Ben-Gourion, déclarer : « La terre d’Israël est le berceau du peuple juif. …Nous proclamons par la présente la création de l’État juif… l’État d’Israël« . La Palestine est alors en pleine guerre civile. L’ONU avait décidé, six mois plus tôt, de partager le territoire entre un État arabe et un État juif. Les Juifs de Palestine acceptent ce plan, qui leur donne la majorité du territoire alors qu’ils représentent moins d’un tiers des habitants. Les Arabes l’ont rejeté.

Mais les Juifs sont mieux organisés et mieux armés. Le 14 mai, ils avaient expulsé ou encouragé la fuite de quelque trois cent mille Palestiniens. La guerre qui a suivi s’est terminée en 1949 par l’extension des frontières d’Israël à 78 % de ce qui était la Palestine. Sur ce territoire, 80 % de la population arabe avait été exilée et les Juifs constituaient désormais la majorité. Pour préserver cette majorité, Israël a empêché les réfugiés non juifs de revenir, au mépris de l’appel des Nations unies à les autoriser à rentrer chez eux.

Le nationalisme juif et le nationalisme palestinien en sont venus à se définir par l’idée du retour. Israël, qui a été fondé sur le principe que les Juifs avaient un lien vieux de 2 000 ans avec la terre et le droit d’y retourner, a établi une immigration illimitée pour tout Juif dans le monde, indépendamment de son origine nationale ou de ses liens avec le territoire. Dans le même temps, Israël a refusé le retour des Palestiniens qui avaient été exilés des maisons qu’ils habitaient de leur vivant.

Le retour des réfugiés de la guerre de 1948 est devenu la question centrale du conflit israélo-palestinien. Il reste aujourd’hui un point d’achoppement crucial. Ainsi, des organisateurs palestiniens ont lancé la « Grande marche du retour », une série de manifestations près de la frontière entre Gaza et Israël pour demander que les réfugiés palestiniens et leurs descendants soient autorisés à retourner dans ce qui est aujourd’hui Israël.

Au lendemain de 1948, les Palestiniens déplacés constituaient le noyau dur du mouvement national et ses principaux dirigeants politiques. Par la résistance armée, les factions palestiniennes ont cherché à libérer leur patrie et à obtenir le retour que les réfugiés d’autres conflits avaient régulièrement le droit d’obtenir et qui était garanti par le droit international. Israël a répondu à cette résistance par sa propre violence, tuant des milliers de réfugiés qui tentaient de rentrer chez eux sous le couvert de l’obscurité dans les années qui ont suivi la guerre.

Pendant les dix-huit années qui ont suivi la guerre de 1948, le conflit a été gelé. Israël était trop fort pour céder des territoires ou permettre le retour des réfugiés apatrides, et les Palestiniens étaient trop faibles pour l’obtenir. Les grandes puissances se sont contentées d’évoquer leur droit au retour, mais n’ont pas fait grand-chose pour le concrétiser. Puis, en 1967, le paradigme a changé. Au cours de la guerre de juin de cette année-là, Israël a conquis Jérusalem et le reste de la Cisjordanie, ainsi que Gaza, le Sinaï et le plateau du Golan. Après 1967, les réfugiés palestiniens sont devenus un ajout à la nouvelle priorité de la communauté internationale, qui était de parvenir à la paix entre Israël et ses voisins par la restitution des terres prises par Israël en 1967.

La solution des deux états

Depuis, la croyance en la possibilité d’une solution fondée sur la coexistence de deux États n’a cessé de s’effriter. Les colonies juives de Cisjordanie ne cessent de s’étendre, tout comme les autoroutes, l’électricité, l’eau, les égouts et les infrastructures de communication qui les relient de manière transparente à Israël. En privé, les diplomates chuchotent qu’ils ne pensent plus que deux États soient possibles. Mais ils n’ont pas encore d’alternative plausible à promouvoir. Ils continuent donc à répéter des phrases creuses auxquelles ils ne croient plus – il est « de plus en plus urgent » d' »inverser les développements négatifs » et d' »établir un horizon politique » par la « reprise d’un processus de paix significatif« , car « un résultat négocié de deux États est le seul moyen de parvenir à une paix durable » – en espérant qu’un nouveau paradigme émergera.

Pour les Palestiniens, la solution des deux États n’a jamais été un idéal. Il s’agissait d’un accommodement pragmatique avec le sionisme, l’idéologie à l’origine de la revendication d’Israël sur la terre et de son refus d’autoriser le retour des réfugiés non juifs. L’idée de diviser la Palestine en deux États le long des frontières d’avant 1967 était une tentative de régler le conflit israélo-palestinien en prétendant que le principal sujet de discorde était l’occupation qui a commencé en 1967.

Mais le véritable cœur du conflit a toujours résidé en 1948. Aujourd’hui, alors que la solution des deux États est perçue comme irréalisable, le pragmatisme est encore moins justifié. Un nombre croissant de Palestiniens, en particulier parmi les jeunes, ont commencé à revenir aux idéaux initiaux du mouvement national.

Guerre contre tous les Palestiniens

La guerre menée par Israël pour éradiquer le Hamas à la suite du massacre du 7 octobre 2023, qui a fait 1 400 morts israéliens, pourrait ne plus se limiter à la bande de Gaza. Ces derniers jours, l’armée israélienne a tourné son attention vers la Cisjordanie occupée, où un raid nocturne mené dans la ville de Jénine, en Cisjordanie, a entraîné l’assassinat de trois personnes par drone. Quelques jours auparavant, l’armée israélienne avait effectué une frappe aérienne sur une mosquée située au milieu d’un camp de réfugiés dans la ville de Jénine, en Cisjordanie – qui, selon Israël, était utilisée comme « centre de commandement » par le Hamas et le Djihad islamique pour planifier des attaques terroristes -, tuant deux personnes et en blessant plusieurs autres. Bien que les frappes aériennes aient été monnaie courante à Gaza bien avant la dernière escalade, qui a fait au moins 8300 morts au cours des dernières 3 semaines, elles sont relativement rares en Cisjordanie occupée par Israël qui, contrairement à Gaza, n’est pas gouvernée par le Hamas mais par l’Autorité palestinienne rivale dirigée par le Fatah.

À bien des égards, la guerre avait déjà atteint les autres territoires palestiniens. Selon les autorités palestiniennes, au moins 100 Palestiniens ont été tués par des soldats israéliens et des colons armés en Cisjordanie depuis le 7 octobre, ce qui en fait la période la plus sanglante depuis au moins 15 ans. (Cette année était déjà en passe d’être la plus meurtrière pour les habitants de Cisjordanie depuis que les Nations unies ont commencé à recenser les décès en 2005). Plus de 1 400 Palestiniens ont également été arrêtés. À Jérusalem-Est, qu’Israël a occupée en 1967, les tensions s’exacerbent également sur d’autres plans : les autorités israéliennes ont réprimé les manifestations de solidarité et d’identité palestiniennes, à la fois en ligne et hors ligne.

La montée de la violence cette année en Cisjordanie est maintenant « sous stéroïdes », déclare Mairav Zonszein, analyste principale de l’International Crisis Group, basée à Tel-Aviv et spécialisée dans les questions israélo-palestiniennes. La seule différence, selon elle, est qu’elle se déroule désormais « sans autant de forces [militaires israéliennes] sur le terrain et sans que les médias n’y accordent la moindre attention. La situation est donc très dangereuse et précaire« .

Selon le groupe israélien de défense des droits de l’homme B’Tselem, ces décès ont été accompagnés de nouvelles restrictions à la circulation des Palestiniens en Cisjordanie (qui est déjà fortement limitée par des dizaines de points de contrôle militaires israéliens) ainsi que d’une recrudescence de la violence des colons israéliens visant les communautés palestiniennes à l’est de Ramallah, dans la vallée du Jourdain et dans les collines du sud de l’Hébron. « B’Tselem a reçu des rapports faisant état de colons entrant dans des communautés palestiniennes, parfois armés et souvent escortés par des soldats, et attaquant les résidents, dans certains cas les menaçant d’une arme ou tirant sur eux« , a déclaré l’organisation dans un récent communiqué de presse, ajoutant que huit communautés palestiniennes de plus de 450 personnes ont été forcées de quitter leurs maisons au cours de la semaine écoulée par crainte pour leur sécurité. « Les événements sur le terrain indiquent que, sous couvert de la guerre, les colons se livrent à de telles agressions pratiquement sans contrôle, sans que personne n’essaie de les arrêter avant, pendant ou après les faits’’. Il a également été rapporté que certains soldats israéliens participaient aux attaques contre les Palestiniens. Dans l’un de ces incidents, qui s’est produit quelques jours après l’attaque du Hamas du 7 octobre, un groupe de soldats et de colons aurait torturé et agressé trois hommes palestiniens en Cisjordanie.

« Les colons et l’État ont clairement pour objectif de s’emparer des terres et c’est en grande partie pour cette raison qu’ils exercent la violence« , explique M. Zonszein. « Mais il y a aussi un sentiment de vengeance lorsqu’il y a une attaque contre des Israéliens… c’est vraiment une situation de ‘nous contre eux’« .

Atmosphère tendue à Jérusalem

Pendant ce temps, à Jérusalem, un calme précaire règne entre la moitié orientale à prédominance palestinienne et la moitié occidentale à prédominance juive. « Les rues ne sont pas vides, mais elles sont loin d’être pleines« , déclare Daniel Seidemann, avocat basé à Jérusalem et expert des relations israélo-palestiniennes dans la ville. « Beaucoup de gens restent chez eux’’ a-t-il ajouté.

La police a placé des blocs de béton qui ont toujours été utilisés pour boucler les quartiers palestiniens, ce qui indique, selon Daniel Seidemann, qu’elle pourrait se préparer à le faire à titre préventif. On a également appris récemment que la police israélienne confisquait des téléphones dans le cadre d’une répression sans précédent de la liberté d’expression dans le pays. Omar Haramy, directeur de l’organisation œcuménique palestinienne Sabeel, explique à TIME que plusieurs centaines de Palestiniens de Jérusalem-Est ont vu leurs téléphones fouillés et, dans certains cas, même détruits par la police israélienne au cours des dernières semaines. « S’ils voient quelque chose qui [indique] que vous êtes favorable au récit palestinien, dans 99 % des cas, ils écrasent le téléphone sur le sol« , dit-il, ajoutant que « cela a poussé la plupart des gens de la communauté à cesser d’avoir quoi que ce soit qui puisse être lié à la Palestine sur leurs téléphones« .

Ces manifestations de soutien aux Palestiniens, et encore moins à l’identité palestinienne, donnent également lieu à des arrestations. Le groupe israélien de défense juridique Adalaha déclaré qu’au moins 100 Israéliens ont été arrêtés pour avoir publié sur les réseaux sociaux des messages de soutien aux Palestiniens de Gaza, y compris la chanteuse palestinienne populaire Dalal Abu Amneh qui a été arrêtée pour avoir publié sur les réseaux sociaux une image du drapeau palestinien accompagnée de la légende « Il n’y a de vainqueur que Dieu« .

Alors que la situation à Gaza s’aggrave et que la perspective d’une invasion terrestre israélienne se profile, le reste des territoires palestiniens reste sur le fil du rasoir. « La glace est très mince« , affirme M. Seidemann.

La solution à deux États est la seule issue au conflit israélo-palestinien

La seule façon de résoudre le conflit israélo-palestinien est d’appliquer la solution des deux États – c’est-à-dire Israël pour le peuple juif et la Palestine pour le peuple palestinien – que le gouvernement israélien et l’Organisation de libération de la Palestine ont acceptée en 1993 dans le cadre des accords d’Oslo. Et la communauté internationale devrait faire des efforts sincères pour garantir la mise en œuvre de la solution à deux États, car trop de sang a été versé, trop de familles ruinées, trop d’enfants rendus orphelins ou tués sur la bande de terre relativement minuscule du Moyen-Orient depuis la guerre israélo-arabe de 1948-49.

En effet, un cessez-le-feu est une nécessité immédiate, et la communauté internationale, en particulier les principaux pays, devrait essayer de pousser les deux parties à cesser les hostilités. Compte tenu de la longue histoire de conflit et d’animosité entre les deux parties, il ne sera pas possible de négocier la paix en jouant le jeu des reproches.

Israël peut être justifié de riposter à l’assaut massif et sans précédent du Hamas contre le sud et le centre d’Israël depuis la terre, la mer et l’air, tuant des centaines de citoyens israéliens samedi. Mais cela ne résoudra pas le conflit. Au contraire, cela ne fera que l’intensifier.

En raison du cercle vicieux d’attaques et de contre-attaques entre Israël et la Palestine, les populations des deux côtés doivent vivre dans une peur constante et ne peuvent espérer la paix, même après trois quarts de siècle de violence.

Les militants palestiniens, le Hamas en particulier, doivent comprendre que tuer des Israéliens ou tirer des missiles sur Israël ne leur assurera pas la paix. Quant à Israël, quelle que soit la puissance de son armée, il doit s’abstenir de tirer des missiles sur des sites palestiniens en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza à la moindre provocation, ou d’empiéter davantage sur les terres palestiniennes.

Vivre et laisser vivre devrait être la raison d’être des deux parties, et la communauté internationale devrait convaincre les deux parties de mettre en œuvre la solution des deux États afin de mettre fin aux combats une fois pour toutes.

Le Quartet travaille sur ce rapport depuis février 2016. Lors de sa première réunion à Munich, il a réitéré sa préoccupation quant aux tendances actuelles qui mettent en péril la viabilité de la solution à deux États. Soulignant son engagement à soutenir une résolution globale, juste et durable du conflit israélo-palestinien, le Quartet a convenu de préparer un rapport sur la situation sur le terrain.

Selon le Quartet, une solution négociée à deux États est le seul moyen de parvenir à une paix durable qui réponde aux besoins de sécurité d’Israël et aux aspirations des Palestiniens à la création d’un État et à la souveraineté, qui mette fin à l’occupation qui a commencé en 1967 et qui résolve toutes les questions relatives au statut permanent. Une solution à deux États implique l’existence de l’État d’Israël et de l’État de Palestine dans les frontières d’avant 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale palestinienne.

Le rapport est le premier du genre à analyser les obstacles à une résolution durable du conflit israélo-palestinien et à formuler des recommandations sur la voie à suivre, en exhortant Israël à mettre fin à sa politique de colonisation et la Palestine à mettre un terme à l’incitation à la violence.

Le rapport fournit des recommandations sur ce qu’il a identifié comme les principales menaces à l’obtention d’une paix négociée : la poursuite de la violence, les attaques terroristes contre les civils et l’incitation à la violence ; la construction et l’expansion des colonies ; et le manque de contrôle de l’Autorité palestinienne à Gaza.

