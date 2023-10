Des républicains de Floride «contre la réduction des droits de douane » sur les engrais importés du Maroc

Les États-Unis devraient maintenir les droits de douane sur les importations d’engrais marocains, ont déclaré la semaine dernière deux républicains de la Chambre des représentants représentant les districts de Floride, avertissant que l’assouplissement des droits compensateurs laisserait les producteurs d’engrais américains vulnérables aux importations « injustement négociées » subventionnées par des « gouvernements étrangers aux poches profondes ».

Dans une lettre datée du 26 octobre, les députés Gregory Steube (R-FL) et Vern Buchanan (R-FL) – tous deux membres de la sous-commission du commerce de la Chambre des représentants – ont exhorté la Secrétaire au commerce, Gina Raimondo, à « poursuivre l’application stricte » des lois commerciales américaines et ont mis en garde contre.

In fine, « business is business et camarade après… », semblent dire ces deux députés américains.

Article19.ma