Industries manufacturières – Hausse des prix à la production stagne en septembre (HCP)

L’indice des prix à la production du secteur des « Industries manufacturières hors raffinage de pétrole » a enregistré une hausse de 0,1% au cours du mois de septembre par rapport au mois précédent, selon un communiqué du Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette hausse est la résultante de la hausse des prix de 0,2% des « Industries alimentaires », de 0,9% de l' »Industrie de l’habillement », de 0,3% de la « Métallurgie » et de l' »Industrie du textile », de 0,4% du « Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège » et de 0,1% de l’ »Industrie du cuir et de la chaussure », fait savoir le HCP dans sa note d’information relative à l’Indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière (IPPIEM).

La hausse résulte également de la baisse des prix de 0,3% de l' »Industrie automobile » et de 0,1% de la « Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique », précise le HCP.

Par ailleurs, les indices des prix à la production des «Industries extractives», de la «Production et distribution d’électricité» et de la «Production et distribution d’eau» ont connu une stagnation au cours du mois de septembre 2023.

INDICES DES PRIX A LA PRODUCTION PAR SECTION ET BRANCHE

(Base 100 : 2018)

Code Sections et Branches Août 2023 Septembre 2023 Var % B Industries extractives 100,3* 100,3* 0,0 06 Extraction d’hydrocarbures 100,0* 100,0* 0,0 07 Extraction de minerais métalliques 100,0* 100,0* 0,0 08 Autres industries extractives 100,3* 100,3* 0,0 C Industries manufacturières hors raffinage de pétrole 119,5 119,6 0,1 10 Industries alimentaires 128,1 128,4 0,2 11 Fabrication de boissons 106,6 106,6 0,0 12 Fabrication de produits à base de tabac 116,7 116,7 0,0 13 Fabrication de textiles 114,7 115,0 0,3 14 Industrie d’habillement 113,3 114,3 0,9 15 Industrie du cuir et de la chaussure (à l’exception de l’habillement en cuir) 106,5 106,6 0,1 16 Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie 117,9 118,4 0,4 17 Industrie du papier et du carton 109,1 109,1 0,0 18 Imprimerie et reproduction d’enregistrements 100,4 100,4 0,0 20 Industrie chimique 142,9 142,9 0,0 21 Industrie pharmaceutique 99,1 99,1 0,0 22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 101,4 101,3 -0,1 23 Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques 110,6 110,6 0,0 24 Métallurgie 117,4 117,7 0,3 25 Fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et des équipements 103,3 103,3 0,0 26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 102,6 102,6 0,0 27 Fabrication d’équipements électriques 114,9 114,9 0,0 28 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 102,1 102,1 0,0 29 Industrie automobile 106,5 106,2 -0,3 30 Fabrication d’autres matériels de transport 100,0 100,0 0,0 31 Fabrication de meubles 105,8 105,8 0,0 32 Autres industries manufacturières 129,4 129,4 0,0 D Production et distribution d’électricité 100,0 100,0 0,0 35 Production et distribution d’électricité 100,0 100,0 0,0 E Production et distribution d’eau 100,0 100,0 0,0 36 Production et distribution d’eau 100,0 100,0 0,0

Source : Division des Indices Statistiques.

