Tourisme/ Archéologie – Top 10 des sites archéologiques au Maroc avec des histoires fascinantes

Le Maroc est un havre d’archéologie qui documente son passé historique, pour les amateurs d’histoire ce sont les meilleurs sites anciens à visiter, voici un top 10 des sites archéologiques à visiter.

Le Maroc a accueilli plusieurs peuples anciens, des Phéniciens aux Berbères, en passant par les Carthaginois, les Romains et les musulmans. La région a également accueilli des humains préhistoriques comme l’Homo sapiens dont les os ont été découverts dans des grottes à travers le pays et datés d’il y a des centaines de milliers d’années, selon le site thetravel.com.

Avec une telle richesse d’histoire ancienne et préhistorique, les visiteurs de ce pays apprécieront sûrement une aventure archéologique passionnante, ces incroyables sites archéologiques au Maroc ne sont pas tous les hôtes du pays, mais ils sont en tête de liste, selon la même source.

+ Voir Volubilis et mourir +

Volubilis est l’un des sites archéologiques les plus impressionnants du Maroc qui vaut la peine d’être visité. Le site représente une ancienne ville présumée être la capitale du royaume berbère de Mauritanie pendant longtemps. Elle a d’abord été fondée au IIIe siècle av. J.-C. en tant que ville berbère, puis elle est devenue une colonie carthaginoise et est ensuite tombée sous la relève des Romains.

À l’époque romaine, la ville a prospéré et des structures publiques telles qu’une basilique, des temples et un arc de triomphe ont été construites dans toute la ville. Malheureusement, les ruines de ces bâtiments ont été détruites par un tremblement de terre. Au XIXe siècle, cependant, la ville a été fouillée et ses structures importantes ont été reconstruites. Aujourd’hui, le site est célèbre pour être l’une des ruines romaines les mieux conservées au monde.

+ Thamusida ville des Carthaginois +

Thamusida est un autre des meilleurs sites archéologiques du Maroc ; il est situé près des villes de Kenitra et de Mehdya et représente l’une des villes les plus célèbres du monde antique.

La ville a d’abord été gouvernée par les Berbères, puis par les Carthaginois, qui l’ont utilisée comme poste de traite. Comme beaucoup d’autres villes anciennes d’Afrique du Nord, les Romains ont finalement pris le contrôle de Thamusida, après quoi la ville a pris de l’importance et a vu la construction de thermes fluviaux, de temples et d’autres structures romaines impressionnantes.

Le site a finalement été abandonné en 285 après J.-C., et aujourd’hui, les visiteurs sont les bienvenus pour voir les vestiges des thermes.

+ Cercle de pierre de Mzoura +

Msoura est l’un des meilleurs sites historiques du Maroc situé près du village de Chouahed, et il est très remarquable pour son cercle de pierre. Ces pierres datent des 3e et IVe siècles av. J.-C. et devraient être les fondations du royaume de Mauritanie.

Ils sont disposés autour d’un tumulus, comprenant 167 monolithes. Les légendes disent que l’un des monolithes est la tombe d’Antheo, un géant libyen qui a été vaincu par Hercule.

+ Taforalt (Cave De Pigeons) +

Taforalt est l’un des meilleurs sites anciens du Maroc à visiter, car c’est un site archéologique et une grotte près du village de Taforalt. La grotte abrite au moins 34 squelettes d’adultes, d’adolescents et d’enfants datant d’il y a environ 15 000 ans. Cela lui a valu le titre de plus ancien cimetière d’Afrique du Nord.

Cette grotte a été découverte en 1908, et de nombreuses autres choses ont été trouvées sur le site, y compris des preuves de l’occupation ibéro-maurienne il y a environ 23 200 ans et de l’occupation athériene il y a environ 85 000 ans. Iberomaurusian et Aterian sont tous deux des industries d’outils en pierre.

+ Lixus et les Phéniciens +

Lixus est une ville ancienne construite le long des rives de la rivière Loukkos, sur une colline à 260 pieds au-dessus du niveau de la mer. Cette ville a été fondée par les Phéniciens entre le VIIIe et le VIIe siècle av. J.-C., avant même l’établissement de Carthage. Cela en fait l’un des plus anciens sites phéniciens d’Afrique du Nord.

Tout au long de son histoire, Lixus a été occupé par différentes personnes, à commencer par les Phéniciens, puis par les Carthaginois, les Maurétiens, les Romains et enfin les musulmans. Le site est maintenant un site du patrimoine mondial de l’UNESCO et abrite les empreintes historiques des anciennes civilisations qui le régnaient autrefois.

+ Lulia Valentia Banasa ville des Romains +

Iulia Valentia Banasa était une ville romano-berbère située sur les rives sud de la rivière Sebou. La ville a été fondée par l’empereur Auguste entre 25 et 33 av. J.-C., bien qu’elle ait déjà été occupée par le peuple amazigh dès le IVe siècle.

Aujourd’hui, le site abrite certaines des meilleures ruines romaines du Maroc, y compris des bains anciens, une capitale, un forum et une basilique.

+ Nécropole de Chellah et sa cigogne +

La Chellah est une ancienne nécropole fortifiée à Rabat, au Maroc, qui a servi certaines des plus grandes civilisations anciennes du monde. Au départ, les Phéniciens l’utilisaient comme centre commercial au premier millénaire av. J.-C. avant que les Romains ne le occupent et ne l’abandonnent au XIIe siècle.

Le site a repris de l’importance au XIIIe siècle lorsque les musulmans l’utilisèrent comme nécropole pour la dynastie des Marinides. Aujourd’hui, c’est le meilleur endroit pour voir les ruines romaines et islamiques au Maroc.

+ Tamuda ville berbère +

Tamuda est un site archéologique près de Tétouan qui fut d’abord une ville berbère au IIIe siècle av. J.-C. et finalement un camp militaire romain.

Aujourd’hui, c’est l’une des ruines romaines les plus intéressantes du Maroc, et des reliques phéniciennes y ont également été trouvées, prouvant qu’elle servait autrefois les Cananéens.

+ Tanger : Grotte d’Hercule +

La grotte d’Hercule est au-delà d’un site archéologique ; c’est l’une des meilleures attractions historiques du Maroc, située au cap Spartel. Il y a deux ouvertures dans la grotte – l’une s’ouvre sur la mer, prenant la forme de l’Afrique, et l’autre s’ouvre sur l’intérieur de la grotte. On pense que l’ouverture vers la mer a été créée d’abord par les Phéniciens, puis agrandie par les Berbères.

Selon un mythe traditionnel, Hercule a créé la grotte à partir d’une montagne en la brisant pour accéder à l’océan Atlantique depuis la Méditerranée.

+ Jebel Irhoud et l’homo sapiens +

Au nord de Tlet Ighoud se trouve le célèbre site archéologique de Jebel Irhoud, une grotte réputée pour abriter des fossiles hominins appartenant à l’Homo Sapiens. Les fossiles ont été datés d’il y a environ 300 000 ans, ce qui en fait les plus anciens de leur genre jamais trouvés.

Le site a été découvert pour la première fois en 1961 et le crâne a ensuite été fouillé et est maintenant exposé au musée archéologique de Rabat. Quant à la grotte elle-même, c’est l’un des meilleurs sites anciens du Maroc à visiter pour les amateurs d’histoire, car c’est l’un des premiers des plus anciens établissements humains du monde, ajoute the travel.

Article19.ma