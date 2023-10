Événement – Le SIAM tiendra sa 16ème édition du 22 au 28 avril 2024 à Meknès

La 16ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) aura lieu du 22 au 28 avril 2024 à Meknès, sous le thème “Climat et agriculture : Pour des systèmes de production durables et résilients”.

Cette édition aura comme invité d’honneur l’Espagne, un pays avec “une agriculture des plus importantes de l’Europe de l’Ouest”, fait savoir un communiqué du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts.

«Le choix de l’Espagne reflète l’excellence des relations ancestrales qui lient le Maroc à ce pays, ainsi que le niveau et la qualité de la coopération entre les deux pays dans le domaine agricole, indique la même source.

Le SIAM compte aujourd’hui parmi les plus grands évènements mondiaux dédiés à l’agriculture et aux acteurs du secteur agricole. Il a accueilli en 2023 plus de 923.000 visiteurs, 1.400 exposants, 2.000 éleveurs et 70 pays participants, affirme-t-on.

Article19.ma