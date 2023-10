Actualité – Le changement climatique, une menace majeure ou une source d’opportunités pour le développement du Maroc ? (FMI)

Le changement climatique est à la fois une menace majeure et une source d’opportunités pour le développement du Maroc, qui est l’un des pays les plus touchés par l’eau au monde, et la pénurie d’eau est une grave contrainte à l’ambition du pays de transition vers un nouveau modèle de développement, a affirmé, vendredi, le FMI dans son dernier rapport.

Les autorités prévoient de stimuler les investissements dans les infrastructures de l’eau, mais cela devrait être complété par des réformes de la gestion de la demande qui rapprochent le prix de l’eau de son coût réel et induisent un changement dans le comportement de consommation.

+ Le potentiele de l’énergie renouvelable +

D’autre part, le Maroc peut tirer parti de ses abondantes ressources énergétiques renouvelables compétitives pour réduire sa dépendance encore élevée à l’égard des combustibles fossiles.

La décarbonisation de la matrice énergétique nécessiterait des investissements importants dans les énergies renouvelables, qui devraient être largement supportés par le secteur privé. Il faudrait également des réformes réglementaires profondes, y compris de nouveaux efforts pour libéraliser le secteur de l’électricité.

L’exploitation complète de ce potentiel d’énergie renouvelable pourrait réduire la dépendance du Maroc à l’égard des carburants importés, aider les entreprises marocaines à la compétitivité sur les marchés voisins qui adoptent une transition énergétique verte (notamment l’Union européenne) et contribuer à la création d’emplois.

Le puissant tremblement de terre qui a frappé le Maroc le 8 septembre, exerçant un lourd tribut en termes de vies humaines et de dommages physiques, souligne l’importance de renforcer la préparation et la résilience du pays aux catastrophes naturelles, y compris au changement climatique, ajoute le FMI.

Article19.ma