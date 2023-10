Verbatim – Voici l’intervention de Mme Bouayach lors du lancement du XIème Festival des Marocains du monde

Voici le discours de Mme Amina Bouayach Présidente du Conseil National des Droits de l’Homme à l’Ouverture du Colloque International sous le thème « Valorisation patrimoniale des migrations internationales » :

M. le Président de l’Université Ibn Zohr

Mme la Rapporteuse Spéciale de l’ONU dans le domaine des droits culturels

Mme la Présidente de la Mission (OIM) ; l’ Organisation internationale pour les migrations au Maroc

M. le Président de la commission régionale des droits de l’homme

M. le Président du conseil de la région Souss-Massa

Mme la Vice-Présidente du conseil de la commune urbaine du grand Casablanca

M. le Représentant du conseil municipal d’Agadir

M. le Responsable de l’Observatoire régional des migrations et des espaces communautaires

M. le Représentant de l’Agence belge de développement « Enable »

Mesdames, et Messieurs,

Tout d’abord je souhaite la bienvenue à tous et vous remercie pour la participation du Conseil national des droits de l’homme et de l’Université Ibn Zohr à ce débat autour de « la valorisation patrimoniale des migrations internationales », en félicitant le président de l’Université et le doyen de la faculté pour cette initiative conjointe sur un sujet qui nécessite des recherches scientifiques liées à la protection et à la valorisation des mémoires.

Je tiens à vous rappeler que nous avons créée à cet égard, « l’unité de préservation de la mémoire et de promotion de l’histoire marocaine dans ses différents affluents », en 2021, composée de chercheurs universitaires et d’acteurs non institutionnels. En tant que mécanisme pour étudier les domaines de préservation de la mémoire et promouvoir cette histoire dans les programmes scolaires, reflétant ledéveloppement que connaît la société sous divers aspects.

Par ailleurs, l’intérêt que porte le Conseil pour le patrimoine des migrations, réside dans :

– ​La mise en œuvre des recommandations de l’ Instance Equité et Réconciliation (IER), en matière de la préservation de la mémoire, et la collaboration avec les institutions concernées, sur la perspective de création d’un musée national de la migration;

–​La préservation de la mémoire des immigrants marocains et reconnaître leurs contributions importantes, depuis plus d’un siècle, tant dans les différents pays d’immigration qu’au niveau national ;

–​Le fait de valoriser cet aspect de notre histoire, concerne la réalité actuelle avec ses dimensions sociales, économiques et culturelles, dans un monde où la mobilité humaine est affectée, à des degrés égaux, par les changements climatiques, les crises économiques et les tensions politiques, un monde caractérisé par une concurrence féroce pour attirer les compétences et les élites.

Le thème de la valorisation des migrations internationales, mesdames et messieurs, dévoile les secrets invisibles de la migration, prévue d’être limité dans le temps, et est devenueune résidence perma nente en gardant un lien avec le pays d’origine.

Permettez-moi de partager avec vous quelques remarques problématiques, sujet de notre colloque d’aujourd’hui:

– Le premier point est le pari de travailler sur la mémoire n’est pas seulement un pari social, mais c’est l’une des caractéristiques de la mémoire que « Paul Ricœur » a soulevée lorsqu’il a souligné que » la possession de chacun de son histoire et de sa mémoire garantit les possibilités d’autosuffisance ». Ainsi le travail sur la mémoire, mené par les universités est d’une importance primordiale dans l’écriture de l’histoire.

– Le second est celui du patrimoine et son lien avec l’intégration dans la société , car le mot patrimonialisation est complexe et il inclue la m igration, l’ histoire et la mémoire.

Aujourd’hui, en tant qu’institution nationale, nous sommes appelés non seulement à protéger les droits des migrants, mais aussi à protéger leurs mémoires , et à promouvoir l’aspect scientifique et patrimonial de cette mémoire, permettant au patrimoine humain de faire également partie de l’histoire de la société , et de contribuer au récit historique national. Qui s’avère une ambition légitime de chaque citoyen et citoyenne .

Dans cet esprit, le Conseil National des Droits de l’Homme continuera à collaborer avec toutes les parties concernées pour plaider et organiser des réunions scientifiques, institutionnelles et non institutionnelles, pour lancer un projet de musée dédié aux mémoires et à l’histoire de la migration au Maroc.

Le Conseil National des Droits de l’Homme reste ouvert à vos commentaires et suggestions, en faveur du projet de valorisation du patrimoine des migrations.

Merci pour votre soutien.