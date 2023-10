Terrorisme – L’Allemagne déjoue un attentat terroriste en coopération avec les services secrets marocains (Media)

La police allemande aurait neutralisé un ressortissant germano-égyptien, un terroriste potentiellement dangereux, avec l’aide de la Direction générale de la surveillance nationale du territoire marocain.

Un ressortissant germano-égyptien soupçonné d’avoir planifié des attentats terroristes en Allemagne, notamment un attentat au camion piégé, a été arrêté après que les services de sécurité et de renseignement marocains ont partagé des informations avec les autorités allemandes concernant la menace terroriste présumée, selon le site Middle East Online.

La police allemande aurait neutralisé mardi un terroriste potentiellement dangereux avec l’aide de la Direction générale de la surveillance nationale du territoire (DGST).

+ La ministre allemande de l’Intérieur, Nancy Faeser, devrait se rendre la semaine prochaine au Maroc +

L’individu en question est un Allemand de 29 ans d’origine égyptienne nommé Tarik SS, qui aurait vécu à Duisburg. Il aurait été un vétéran de l’organisation terroriste État islamique en Syrie et en Irak et avait l’intention de mettre en œuvre plusieurs projets terroristes sur le sol allemand, notamment un attentat à la bombe avec un camion chargé d’explosifs.

Selon des informations concordantes, les services de sécurité et de renseignement marocains ont informé leurs homologues allemands de l’identité et du profil du présumé terroriste germano-égyptien présumé en septembre et octobre 2023, leur fournissant des données personnelles, des photos et des coordonnées du suspect. Sur la base de ces informations, la police allemande a pu arrêter le suspect à Essen.

La DGST a déjà déjoué de nombreux projets terroristes au-delà du Royaume et dénoncé de nombreux partisans de mouvements terroristes. Les services du Royaume s’affirment ainsi une nouvelle fois comme un partenaire incontournable dans la lutte internationale contre le terrorisme.

La ministre allemande de l’Intérieur, Nancy Faeser, devrait se rendre la semaine prochaine au Maroc, au cours de laquelle elle devrait rencontrer son homologue, Abdelouafi Laftit, pour discuter de la coopération en matière de migration.

Article19.ma