Édition – A 87 ans, le Nobel de littérature péruvien Mario Vargas Llosa publie son roman ultime

« Je lui dédie mon silence » (Le dedico mi silencio) est le titre du vingtième et dernier roman du péruvien Mario Vargas Llosa, Prix Nobel de littérature (87 ans), qui sort ce jeudi en Amérique Latine et en Espagne.

La sortie mondiale de ce nouveau roman de Vargas Llosa sonne comme un chant de cygne d’une production romanesque exceptionnelle qui dure depuis 60 ans et qui a valu au plus célèbre des écrivains péruviens le Prix Nobel de littérature (2010) et un siège à l’Académie Française, entre autres hommages.

A cette occasion, la presse péruvienne publie une interview écrite de Vargas Llosa, qui fait part de son intention de « continuer à écrire jusqu’au dernier jour de ma vie ».

+ Son idéal serait de « mourir au milieu d’un mot resté inachevé » +

L’écrivain péruvien, qui avait publié il y a 60 ans son premier roman « La ville et les chiens », a révélé que son idéal serait de « mourir au milieu d’un mot resté inachevé ».

« Je n’aspire pas à vivre encore longtemps. J’ai donc terminé cette histoire, à laquelle je tiens beaucoup, mais je continuerai à écrire. Je travaille actuellement à un essai sur (Jean-Paul) Sartre, qui a eu une grande influence sur ma jeunesse « , écrit Vargas Llosa, qui prévient dans les dernières pages que ce texte sera le dernier.

Son roman ultime, publié par les éditions Alfaguara, raconte l’histoire d’un homme qui rêvait d’un pays, le Pérou en l’occurrence, uni par la musique créole et qui est devenu fou en voulant écrire le livre parfait pour raconter cette histoire.

« J’aimerais que ce livre suscite l’espoir chez les Péruviens qui le liront. Je voudrais qu’ils découvrent que le Pérou, ce pays tant aimé, a été grand et le sera encore si un jour nous y travaillons », a affirmé Vargas Llosa pour qui « l’art et la culture peuvent réaliser ce que la politique n’a pas réussi à faire, c’est-à-dire faire en sorte que des personnes de couches différentes s’identifient à une même forme d’expression culturelle ».

