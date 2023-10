Hi-Tech – Londres annonce la création d’un institut pour la sécurité de l’IA

Prospective. Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a annoncé jeudi la création d’un institut britannique de sécurité de l’intelligence artificielle (IA), « une première mondiale » qui permettra de tester cette technologie face à une série de risques allant de la production de fausses informations aux menaces existentielles.

Dans une allocution en vue du Sommet mondial sur la sécurité de l’IA prévu la semaine prochaine à Bletchley Park, M. Sunak a assuré que l’institut fera « progresser les connaissances mondiales en matière de sécurité de l’IA ».

« Il examinera, évaluera et testera soigneusement les nouveaux types d’IA afin que nous comprenions ce dont chaque nouveau modèle est capable », a précisé le leader conservateur dans un discours prononcé devant la Royal Society à Londres.

L’institut étudiera « tous les risques, des préjudices sociaux tels que la partialité et la désinformation, jusqu’aux risques les plus extrêmes », a-t-il poursuivi, notant toutefois qu’il n’était pas possible de faire une pause dans le développement de modèles puissants.

Interrogé à l’issue de son discours sur la mise en place d’un moratoire ou d’une interdiction du développement d’une forme d’IA très performante, M. Sunak a estimé que cela n’était « ni possible, ni applicable ».

« Par principe, le Royaume-Uni a été, une économie et une société qui a encouragé l’innovation pour le bien qu’elle peut apporter et je pense que c’est la bonne approche », a-t-il conclu.

