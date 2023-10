« L’eau dans le gaz » – La bouteille de gaz en hausse graduelle jusqu’à 70 DH / celle de 10 kg en 2026

Le compte à rebours pour le démantèlement la compensation démarrera en 2024. Ainsi, partiellement au lancement du programme de soutien direct aux « familles défavorisées », le gouvernement Akhannouch envisage d’augmenter progressivement le prix de la bouteille de gaz de 10 dirhams chaque année, à partir de janvier prochain, sachant que le prix actuel est de 40 dirhams la bonbonne de gaz butane de 10 kilogrammes.

En bref, le prix officiel de la bouteille de gaz sera de 50 dirhams en 2024, environ 60 dirhams en 2025, et environ 70 dirhams en 2026, susceptible de varier en fonction des coûts de transport dans différentes régions du Maroc, selon la version électronique de TelQuel.

Le chef de gouvernement Aziz Akhannouch a dévoilé cette semaine que, après la troisième augmentation (2026), l’État (social) prendra en charge la différence de prix dans le cadre de la caisse de compensation.

Un fine, la mise en application de cette décision s’avère « un réaménagement » du mode de fonctionnement de la Caisse de compensation et non sa surpression, comme le voulaient certains libéraux.

Sur le plan social, on se demande quelle sera la réaction des foyers à faible revenu, surtout si on ajoute les autres augmentations, notamment dans les secteurs de l’eau et de l’électricité ?

Article19.ma