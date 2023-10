Sécurité – Elisabeth Borne annonce des « mesures répressives » à la suite des émeutes urbaines en France

Tour de vis. Quatre mois après les émeutes consécutives à la mort de Nahel M., en juin, la première ministre a présenté, jeudi, une série de mesures répressives, et a notamment annoncé un possible encadrement des délinquants par des militaires, des stages de responsabilité parentale et un « nouveau plan national de lutte contre les stupéfiants », selon BFMTV.

Evoquant « la situation de certains quartiers, où tous les défis sécuritaires, sociaux, familiaux, éducatifs semblent s’additionner », la première ministre annonce déployer la « force d’action républicaine » – proposée par Emmanuel Macron lors de la campagne électorale – à Besançon, Valence et Maubeuge, d’ici à la fin de l’année. « A partir d’un diagnostic commun », la cheffe du gouvernement annonce mobiliser des moyens « en matière de sécurité, mais aussi pour des réponses judiciaires, éducatives ou sociales », souligne la même source.

Jugeant que les réseaux sociaux ont joué un « rôle-clé » lors des émeutes, le gouvernement veut instaurer un « bannissement numérique », soit une suspension du compte incriminé pendant six mois, en cas de diffusion ou de relais de contenus violents ou encourageant à la violence.

+ « Des stages de responsabilité parentale ou des peines de travaux d’intérêt général » +

Désirant lutte contre la « démission de certains [parents] devant les dérives de leurs enfants », Elisabeth Borne annonce que son gouvernement proposera au Parlement que « des stages de responsabilité parentale ou des peines de travaux d’intérêt général puissent être prononcées à l’encontre des parents qui se soustraient à leurs devoirs éducatifs ». La première ministre souhaite, par ailleurs, que les deux parents soient tenus « responsables financièrement » en cas de dégradations causées par leur enfant mineur.

Souhaitant « élargir » la « palette de sanctions » pour les jeunes délinquants, Elisabeth Borne a annoncé que son gouvernement proposerait au Parlement de permettre le placement de ces derniers, « de manière obligatoire, dans des unités éducatives de la protection judiciaire de la jeunesse ». « Dans certains cas, nous pouvons envisager un encadrement de jeunes délinquants par des militaires, qui pourront notamment transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi », a-t-elle ajouté.

+ Un « nouveau plan national de lutte contre les stupéfiants » +

Toujours sur le volet sécuritaire, Elisabeth Borne a évoqué le « fléau » du trafic de stupéfiants, « matrice de toutes les délinquances ». « Nous présenterons prochainement un nouveau plan national de lutte contre les stupéfiants », a annoncé la première ministre, sans en préciser le calendrier ni le contenu. Tout juste a-t-elle abordé la sanction des consommateurs : « Les amendes forfaitaires sont une avancée importante. Mais nous devons aller plus loin, pour faciliter leur paiement immédiat et améliorer leur recouvrement. »

Pour Elisabeth Borne, la « première attente » exprimée par les élus concerne la sécurité. Après avoir rappelé les créations de postes depuis 2017 dans la police et la gendarmerie, la première ministre a jugé nécessaire de « mieux reconnaître [le] rôle [des policiers municipaux] ». Pour ce faire, la cheffe du gouvernement a annoncé que les maires qui le souhaiteront pourront à l’avenir « donner la possibilité aux polices municipales d’accomplir certains actes de police judiciaire », ajoute BFMTV.

(Source : BFMTV)

