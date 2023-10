Ras-le-bol – La colère bouillonne dans le Haouz dévasté, alors que les manifestants exigent « l’aide d’urgence promise » (Média)

Des centaines de manifestants sont descendus mardi dans les rues de Amizmiz près de l’épicentre du tremblement de terre dévastateur qui a frappé le Maroc le mois dernier pour exprimer leur colère et leur frustration après des semaines d’attente pour une aide d’urgence, a rapporté The Washington Post dans sa version électronique.

Flanqués de klaxons de voitures et de motos, les manifestants de la ville du Haut Atlas d’Amizmiz ont scandé contre le gouvernement alors que les forces de l’ordre essayaient de contenir la foule. La manifestation a fait suite à une grève des travailleurs et à des tempêtes torrentielles du week-end qui ont exacerbé les difficultés pour les résidents vivant dans des tentes près des vestiges de leurs anciennes maisons.

« Amizmiz est en panne ! » les hommes ont crié en Tachelhit, la langue indigène la plus parlée du Maroc.

+ L’état des camps est catastrophique +

Des quartiers entiers ont été rasés par le tremblement de terre du 8 septembre, forçant des milliers de personnes à déménager dans des abris temporaires. À Amizmiz et dans les villages environnants de la province marocaine du Haouz, presque tout le monde a perdu un membre de sa famille ou un ami.

La manifestation de mardi a d’abord été organisée par un groupe appelé ‘Amizmiz Earthquake Victims’ Coordination pour attirer l’attention sur la « négligence des responsables locaux et régionaux » et dénoncer la façon dont certains résidents avaient été exclus de l’aide d’urgence.

« L’état des camps est catastrophique », a déclaré Mohamed Belhassan, le coordinateur du groupe, au site d’information Hespress.

Le groupe, cependant, a annulé sa marche prévue après avoir rencontré les autorités locales qui se sont finalement engagées à répondre à leurs préoccupations. Malgré l’annulation des organisateurs, des centaines de personnes ont encore envahi les rues pour protester contre les conditions.

Les manifestants ont agité le drapeau marocain et ont dirigé leur colère vers la façon dont les autorités locales, affirmant qu’elles n’avaient pas fourni l’aide d’urgence annoncée par le cabinet royal du roi marocain Mohammed VI. Ils ont scandé « Vive le roi », mais l’ont imploré de rendre visite à Amizmiz pour vérifier comment les autorités locales exécutaient ses décrets. Ils ont protesté contre le besoin de dignité et de justice, dénonçant des années de marginalisation.

+ Les retards dans l’acheminement de l’aide +

Au lendemain du tremblement de terre, le Maroc a convoqué une commission et formé un fonds spécial de récupération. Le gouvernement a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il avait commencé à débourser des paiements mensuels initiaux de 2 500 dirhams et qu’il prévoyait plus tard de fournir jusqu’à 140 000 dirhams pour reconstruire les maisons détruites.

Les résidents d’Amizmiz ont déclaré à l’Associated Press plus tôt ce mois-ci que bien que beaucoup aient donné aux autorités leurs coordonnées, la plupart des ménages n’avaient pas encore reçu d’aide en espèces d’urgence. À Amizmiz, qui comptait 14 299 habitants selon le dernier recensement du Maroc, beaucoup s’inquiètent de l’abri à l’approche de l’hiver dans les montagnes de l’Atlas.

Une unité bancaire basée sur des remorques a commencé à fonctionner sur la place de la ville à la suite du tremblement de terre. Les responsables locaux ont recueilli des numéros de téléphone pour envoyer des codes bancaires afin de permettre aux résidents d’obtenir leur argent. Pour beaucoup, les retards ultérieurs ont été la goutte qui a fait déborder le vase.

La protestation d’Amizmiz contre les retards dans l’aide intervient après que le Maroc a été critiqué pour avoir accepté une aide limitée de seulement quatre gouvernements étrangers plusieurs jours après que le tremblement de terre a tué 2 901 personnes.

Les responsables ont déclaré que la décision visait à prévenir les routes obstruées et le chaos pendant les jours critiques pour l’intervention d’urgence. Les équipes de recherche et de sauvetage incapables d’atteindre le pays ont exprimé leur frustration de ne pas avoir obtenu le feu vert du gouvernement marocain.

Article19.ma