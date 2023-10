Vidéo – La reine Rania dénonce la politique de « deux poids, deux mesures » de l’Occident face au massacre des palestiniens à Gaza

Ras-le-bol. La reine Rania de Jordanie a dénoncé, ce mardi, dans un interview sur CNN, « un silence assourdissant du monde occidental » alors que les autorités palestiniennes recensent des milliers de morts à Gaza, suite aux bombardements meurtriers de l’armée israélienne, en réponse à l’attaque sanglante, du 7 octobre au sud d’Israël, menée par des hommes du Hamas.

L’épouse du roi Abdallah II et reine depuis 1999, est une voix influente et engagée au Moyen-Orient. Elle s’est fait connaître pour ses positions contre les violences faites aux enfants mais aussi pour sa défense de la cause palestinienne. Elle est née au Koweit, mais d’une famille palestinienne originaire de Cisjordanie.

+ « Deux poids deux mesures » +

« Est-ce qu’on essaye de nous dire qu’il est mal de tuer une famille entière à bout portant, mais que c’est okay de la tuer dans un bombardement ? », s’indigne la reine Rania de Jordanie sur la chaîne américaine CNN.

Dans l’émission de la célèbre présentatrice Christiane Amanpour, la reine Rania ne mâche pas ses mots, elle est choquée, dit-elle, par la différence du niveau d’indignation en Occident, et ce, « selon que les victimes sont israéliennes ou palestinennes

« Il y a un « deux poids deux mesures » flagrant, un silence assourdissant du monde occidental qui, pour beaucoup d’entre nous ici, le rend complice de ce qui se passe à Gaza, en soutenant l’idée qu’Israël ne fait qu’exercer son droit à se défendre », s’indigne -t-elle.

Elle reproche, entre autres, aux dirigeants occidentaux de ne pas appeler suffisamment clairement, comme le fait l’ONU, à un cessez-le-feu humanitaire.

Pour rappel, les bombardements contre Gaza ont été immédiats, faisant à ce jour au moins 6000 morts palestiniens. L’assaut tragique des hommes armés du Hamas a de son côté coûté la vie à 1 400 israéliens. Au moins 200 autres ont été faits otages.

Israël a déclaré un état de siège total sur la bande de Gaza, enclave contrôlée par le du Hamas. En plus des frappes aériennes incessantes, les convois humanitaires peinent à pénétrer dans la zone. « C’est la première fois de notre histoire moderne qu’il y a une telle souffrance humaine et le monde ne demande même pas de cessez-le-feu », proteste Rania. « Ce silence en dit tellement long – pour beaucoup dans notre région – et il rend le monde occidental complice ».

Au moins 2 000 enfants ont été tués à Gaza depuis le 7 octobre, selon les chiffres disponibles pour l’instant.

« Je suis une mère aussi, et nous voyons les mères palestiniennes qui doivent écrire le nom de leurs enfants sur leurs mains – parce qu’il y a une forte chance qu’ils soient bombardés à mort, que leurs corps deviennent des cadavres. Je veux rappeler au monde que les mères palestiniennes aiment leurs enfants tout autant que n’importe quelle autre mère dans le monde », poursuit Rania, maman de quatre enfants.

Article19.ma