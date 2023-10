Parlement – La Chambre des représentants à adopté à la majorité le projet de loi relatif aux « peines alternatives »

Législation. Au Maroc, la Chambre des représentants a adopté, mardi 24 octobre, à la majorité, le projet de loi n° 43.22 relatif aux « peines alternatives », avec l’approbation de 115 députés, alors que 41 députés se sont opposés. et quatre se sont abstenus.

Dans un bref aperçu sur le contexte de la préparation de ce projet de loi sur les peines alternatives et ses évolutions législatives, le ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi a souligné qu’il constituera « un complément qualitatif » à l’arsenal juridique national, et visera à surmonter les diverses problématiques, notamment la question du surpeuplement des établissements pénitentiaires au Maroc.

M. Ouahbi a salué les divers efforts des députés ayant participé au débat autour de ce projet avec un grand sens deresponsabilité, en réitérant ses remerciements et sa gratitude au Comité de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, pour sa coopération permanente et continue, appréciant les grands efforts du comité et son interactivité rapide pour l’édition de nombreux textes juridiques au service de la patrie et de l’intérêt public.

Par ailleurs, le ministre a rappelé que ce projet a provoqué un large débat sociétal, suscitant l’intérêt national et international, dans la mesure où il a été souvent évoqué aussi bien dans les forums régionaux qu’internationaux.

M. Ouahbi a par ailleurs rappelé « la tentative de certains d’essayer de politiser la question sous des slogans tendancieux », notamment en ce qui concerne l’alternative de l’amende quotidienne, qui est tantôt liée à la pauvreté et à la richesse, et tantôt à la dissuasion et à assurer la sécurité, en soulignant que « la punition et la réhabilitation des auteurs ducrime n’ont jamais été régis par la pauvreté et la richesse, et lalongue histoire de peine privative de liberté n’était pas une réponse panacée à cela. »

Article19.ma