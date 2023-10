Édition – Les femmes dans les opérations de paix multilatérales 2023 : quel est l’état des lieux ? (SIPRI)

L’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm SIPRI, a rendu présenté pour ce mois d’octobre la publication du Dr Claudia Pfeifer Cruz sous le thème « Les femmes dans les opérations de paix multilatérales 2023 : quel est l’état des lieux ? ».

En 2000, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes et la paix et la sécurité a souligné le lien entre l’égalité des sexes et la paix et la sécurité internationales. La résolution a souligné l’importance de la participation pleine et égale des femmes à tous les efforts en faveur de la paix et de la sécurité, y compris les opérations de paix des Nations Unies.

Suite à la résolution, les organisations et les États membres impliqués dans les opérations de paix multilatérales se sont engagés à accroître la participation des femmes. Plus de 20 ans après l’adoption de la résolution, certains progrès ont été réalisés mais il reste beaucoup à faire.

+ L’égalité des sexes reste particulièrement difficile à atteindre dans les rôles de leadership +

Cette publication donne un aperçu de la participation des femmes aux opérations de paix multilatérales, y compris des données et des tendances concernant la représentation des femmes dans les rôles de direction, le personnel en général et les contributions des États membres.

Elle examine les opérations de paix des Nations Unies, les missions et opérations de la Politique de sécurité et de défense commune (PSDC) de l’Union européenne et les opérations sur le terrain de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Ses objectifs sont de soutenir les efforts visant à accroître la représentation des femmes dans les opérations de paix, et d’informer et de favoriser le débat sur l’avenir du programme sur les femmes, la paix et la sécurité dans ce contexte.

Les statistiques présentées dans cette publication illustrent dans quelle mesure les organisations et leurs États membres progressent vers une représentation accrue des femmes dans les opérations de paix multilatérales.

Dans l’ensemble, ils montrent que les organisations ne parviennent toujours pas à atteindre leurs propres objectifs stratégiques en matière de participation des femmes, ce qui indique clairement la nécessité de redoubler d’efforts pour atteindre ces objectifs. Ils soulignent également que l’égalité des sexes reste particulièrement difficile à atteindre dans les rôles de leadership, ce qui appelle à se concentrer sur le leadership en tant qu’élément essentiel de toute stratégie visant à améliorer la représentation des femmes.

Article19.ma