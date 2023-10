Vidéo – Une Stella Terra, propulsée uniquement par le soleil, traverse le Maroc du nord au sud

Innovation. Le SUV vert kaki, a traversée le Maroc propulsée uniquement par le soleil, Stella Terra utilise des panneaux solaires sur son toit en pente pour charger sa batterie électrique, ce qui lui permet de parcourir de longues distances entièrement alimenté par le soleil.

Selon CNN, cette voiture qui est construite par une équipe d’étudiants de l’Université de technologie d’Eindhoven (TUE), est « le premier véhicule tout-terrain à énergie solaire au monde » pourrait aider à relier des zones reculées « où les routes sont moins développées et les réseaux énergétiques ne sont pas aussi fiables », et aider à aide d’urgence et livraisons, explique Thieme Bosman, responsable des événements de l’équipe, selon la chaîne CNN.

+ Rouler à 145 km pa heure +

L’équipe a testé le véhicule au Maroc au début du mois, parcourant plus de 1 000 kilomètres (621 miles) entre la côte nord du pays et le désert du Sahara, au sud.

La voiture homologuée pour la route a une vitesse de pointe de 145 kilomètres (90 miles) par heure. Par une journée ensoleillée, l’autonomie de sa batterie est d’environ 710 kilomètres (441 miles) sur route et d’environ 550 kilomètres (342 miles) hors route, selon la surface. Par temps nuageux, l’équipe estime que la portée pourrait être inférieure de 50 kilomètres, ajoute la même source.

Article19.ma