Insight – « Les secrets que le Hamas connaissait » sur l’armée israélienne (New York Times)

Des hommes armés du Hamas ont fait irruption en Israël dans le cadre d’une opération hautement organisée et méticuleusement planifiée qui suggérait une profonde compréhension des faiblesses d’Israël. Voici des extraits du « comment » se sont déroulés les attentats, selon une équipe d’investigation du New York Times :

Des soldats israéliens récupèrent samedi les corps de civils tués par des militants du Hamas dans le village de Kfar Aza.

Pour reconstituer les événements de la journée, les journalistes ont interviewé plus de 20 survivants, soldats, militaires et responsables des services de renseignement, et ont examiné les documents de planification du Hamas et les images des attaques.

Les dix hommes armés de Gaza savaient exactement comment trouver le centre des renseignements israéliens – et comment y pénétrer.

Après avoir traversé Israël, ils se sont dirigés vers l’est à bord de cinq motos, deux hommes armés sur chaque véhicule, tirant sur les voitures civiles qui passaient alors qu’ils avançaient.

Dix milles plus tard, ils ont quitté la route dans une étendue boisée, descendant de cheval devant une porte sans pilote menant à une base militaire. Ils ont fait sauter la barrière avec une petite charge explosive, sont entrés dans la base et se sont arrêtés pour prendre un selfie de groupe. Puis ils ont abattu un soldat israélien non armé, vêtu d’un T-shirt.

Pendant un moment, les assaillants ont semblé ne pas savoir où aller ensuite. Puis l’un d’eux a sorti quelque chose de sa poche : une carte du complexe à code couleur.

Réorientés, ils trouvèrent une porte non verrouillée donnant sur un bâtiment fortifié. Une fois à l’intérieur, ils sont entrés dans une pièce remplie d’ordinateurs – le centre du renseignement militaire. Sous un lit dans la chambre, ils ont trouvé deux militaires qui s’abritaient.

Les hommes armés ont abattu les deux hommes.

Cette séquence a été capturée par une caméra montée sur la tête d’un tireur qui a ensuite été tué. Le New York Times a visionné les images, puis vérifié les événements en interrogeant des responsables israéliens et en vérifiant également la vidéo militaire israélienne de l’attaque.

Une image tirée d’une vidéo filmée par un commandant du Hamas tué samedi. Les hommes armés sont aperçus à l’intérieur d’un centre de renseignement israélien.

Des images fournissent des détails effrayants sur la façon dont le Hamas, la milice qui contrôle la bande de Gaza, a réussi à surprendre et à déjouer les plans militaires les plus puissants du Moyen-Orient samedi dernier – en traversant la frontière, en envahissant plus de 30 miles carrés, en prenant plus de 150 otages et en tuant plus de 1 300 personnes lors du jour le plus meurtrier pour Israël en 75 ans d’histoire.

+ Une planification méticuleuse du Hamas et une conscience extraordinaire des secrets et des faiblesses d’Israël +

Grâce à une planification méticuleuse et à une conscience extraordinaire des secrets et des faiblesses d’Israël, le Hamas et ses alliés ont envahi toute la longueur du front israélien avec Gaza peu après l’aube, choquant une nation qui a longtemps considéré la supériorité de son armée comme un article de foi.

À l’aide de drones, le Hamas a détruit des tours de surveillance et de communication clés le long de la frontière avec Gaza, imposant ainsi de vastes angles morts à l’armée israélienne . Avec des explosifs et des tracteurs, le Hamas a fait sauter les brèches dans les barricades frontalières, permettant à 200 assaillants de passer lors de la première vague et à 1 800 autres plus tard dans la journée, selon les responsables. À moto et à bord de camionnettes, les assaillants ont fait irruption en Israël, envahissant au moins huit bases militaires et menant des attaques terroristes contre des civils dans plus de 15 villages et villes.

Des Palestiniens ont pénétré par effraction du côté israélien de la barrière frontalière entre Israël et Gaza après que des hommes armés se sont infiltrés dans des zones du sud d’Israël samedi.

Les documents de planification du Hamas, les vidéos de l’assaut et les entretiens avec des responsables de la sécurité montrent que le groupe avait une compréhension étonnamment sophistiquée du fonctionnement de l’armée israélienne, de l’endroit où elle stationnait des unités spécifiques et même du temps qu’il faudrait pour que les renforts arrivent.

L’armée israélienne affirme qu’une fois la guerre terminée, elle enquêtera sur la manière dont le Hamas a réussi à percer si facilement ses défenses.

Mais que les forces armées aient été négligentes dans leurs secrets ou infiltrées par des espions, les révélations ont déjà énervé les responsables et les analystes qui se sont demandé comment l’armée israélienne – réputée pour sa collecte de renseignements – aurait pu, par inadvertance, révéler autant d’informations sur ses propres opérations.

Le résultat a été une série stupéfiante d’atrocités et de massacres, dans ce que le président israélien Isaac Herzog a décrit comme le pire massacre de Juifs en un seul jour depuis l’Holocauste.

Cela a brisé l’aura d’invincibilité d’Israël et provoqué une contre-attaque israélienne sur Gaza qui a tué plus de 1 900 Palestiniens en une semaine, dont la férocité n’a jamais été vue à Gaza.

Cela a également bouleversé les hypothèses selon lesquelles le Hamas, longtemps désigné comme groupe terroriste par Israël et de nombreux pays occidentaux, était progressivement devenu plus intéressé à gérer Gaza qu’à l’utiliser pour lancer des attaques majeures contre Israël.

Le Hamas a fait croire aux Israéliens qu’il était « occupé à gouverner Gaza », a déclaré lundi Ali Barakeh, un dirigeant du Hamas, dans une interview télévisée. « Pendant ce temps, en coulisse, le Hamas se préparait à cette grande attaque », a-t-il ajouté.

+ Les hommes du Hamas étaient armés jusqu’aux dents +

Des centaines d’envahisseurs du Hamas, armés d’armes à feu, de lance-roquettes portés à l’épaule et portant le bandeau vert du groupe, envahissaient les champs du village.

Cela faisait partie d’un assaut coordonné qui, comme le montrent les documents et les vidéos, a assigné des escouades d’assaillants à des cibles précises. Alors que certains envahissaient les bases militaires, d’autres chargeaient dans les zones résidentielles, kidnappant et tuant impitoyablement des civils .

Tout au long de la frontière, les hommes armés du Hamas avaient déjà envahi la plupart, sinon la totalité, des bases frontalières israéliennes.

Les images des caméras frontales des attaquants, y compris la vidéo du raid sur le centre de renseignement, montraient des hommes armés du Hamas – de sa brigade Nukhba hautement entraînée – défonçant les barricades de plusieurs bases aux premières lueurs du matin.

Après avoir franchi la brèche, ils se sont montrés impitoyables, abattant certains soldats dans leur lit et en sous-vêtements. Dans plusieurs bases, ils savaient exactement où se trouvaient les serveurs de communication et les ont détruits, selon un officier supérieur de l’armée israélienne.

Avec une grande partie de leurs systèmes de communication et de surveillance en panne, les Israéliens ne pouvaient souvent pas voir les commandos arriver. Il leur était plus difficile d’appeler à l’aide et de réagir. Dans de nombreux cas, ils n’ont pas pu se protéger, encore moins protéger les villages civils environnants.

Un document de planification du Hamas – trouvé par les services d’urgence israéliens dans un village – a montré que les attaquants étaient organisés en unités bien définies avec des objectifs et des plans de bataille clairs.

Un peloton avait désigné des navigateurs, des saboteurs et des chauffeurs, ainsi que des unités de mortier à l’arrière pour fournir une couverture aux attaquants, selon le document.

Le groupe avait une cible spécifique – un kibboutz – et les attaquants avaient pour mission de prendre d’assaut le village sous des angles spécifiques. Ils avaient des estimations du nombre de soldats israéliens stationnés dans les postes voisins, du nombre de véhicules dont ils disposaient et du temps qu’il faudrait aux forces de secours israéliennes pour les atteindre.

Le document est daté d’octobre 2022, ce qui laisse penser que l’attaque était planifiée depuis au moins un an.

Ailleurs, d’autres assaillants ont été postés à des carrefours routiers clés pour tendre une embuscade aux renforts israéliens, selon quatre officiers supérieurs et responsables.

Certaines unités avaient pour instructions spécifiques de capturer des Israéliens afin de les utiliser comme monnaie d’échange lors de futurs échanges de prisonniers avec Israël.

« Prenez des soldats et des civils comme prisonniers et otages avec lesquels négocier », indique le document… (New York Time)

