Bruit de bottes – Israël alerte ses citoyens de quitter l’Égypte et la Jordanie dès que possible, et d’évitez le Maroc (Média)

Israël a émis un avertissement contre les voyages en Égypte, en Jordanie et au Maroc samedi, citant les craintes que les voyageurs israéliens ne soient la cible de ceux qui sont en colère contre la guerre en cours déclenchée par l’assaut mortel du Hamas du 7 octobre sur Israël.

Selon le site timesofisrael.com, l’annonce du Conseil de la sécurité nationale israélien au sein du bureau du Premier ministre et du ministère des Affaires étrangères a déclaré qu’elle élevait l’alerte pour l’Égypte (y compris la péninsule du Sinaï) et la Jordanie à un 4, et appelait tous les Israéliens du pays à partir dès que possible.

Pour le Maroc, le niveau de menace a été porté à 3, et on a dit aux Israéliens d’éviter les voyages non essentiels, ajoute la même source.

+ Éviter de séjourner dans tous les pays du Moyen-Orient ou arabes +

« Compte tenu de la guerre en cours, nous assistons à une augmentation significative des manifestations anti-israéliennes ces derniers jours dans les pays du monde entier, et en particulier dans les pays arabes du Moyen-Orient », peut-on lire dans l’annonce.

« L’hostilité et la violence ont été manifestées contre les symboles juifs et israéliens. La rhétorique du djihad mondial est devenue plus extrême, ce qui appelle à nuire aux Israéliens et aux Juifs du monde entier », a déclaré le NSC.

L’annonce indique qu’il est en outre recommandé d’éviter de séjourner dans tous les pays du Moyen-Orient ou arabes, y compris la Turquie, l’Égypte (y compris le Sinaï), la Jordanie, les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc.

En outre, l’avertissement recommanda d’éviter de voyager dans des pays tels que la Malaisie, le Bangladesh, l’Indonésie et les Maldives.

+ La Turquie entretient des liens avec le Hamas +

Deux touristes israéliens ont été tués par un policier égyptien lors d’une attaque la semaine dernière, et il y a eu de nombreuses manifestations pro-palestiniennes à travers le monde.

Mardi, le Conseil de sécurité nationale a appelé tous les Israéliens en Turquie à partir « dès que possible ».

Mercredi, le consulat israélien à Istanbul a déclaré que c’était pour leur propre sécurité compte tenu des menaces terroristes croissantes contre les Israéliens à l’étranger.

Israël a organisé des vols d’évacuation pour rapatrier les citoyens de Turquie, tout en émettant un avertissement de voyage du niveau de menace le plus élevé pour le pays.

Jeudi, il a été rapporté qu’Israël a rappelé ses diplomates de Turquie par mesure de sécurité, l’État juif ayant déjà conseillé aux citoyens de partir.

« C’est une mesure temporaire, qui devrait être à court terme », a déclaré la source, qui a refusé d’être citée par son nom.

+ Erdogan s’est joint à de nombreux pays arabes pour blâmer Israël +

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est joint à de nombreux pays arabes pour blâmer Israël, mettant à rude épreuve les relations diplomatiques. Le ministère turc des Affaires étrangères a également condamné « ces attaques barbares dans les termes les plus forts », dans un communiqué publié peu après l’explosion.

La Turquie entretient “des liens avec le Hamas qui a massacré quelque 1 400 Israéliens lors d’un assaut sans précédent depuis Gaza le 7 octobre, plongeant la région dans la guerre”, relève la même source.

Quelque 2 500 hommes armés ont fait irruption à la frontière en Israël depuis la bande de Gaza par voie terrestre, aérienne et maritime ce matin-là, faisant irruption dans le sud d’Israël et saisissant 200 à 250 otages de tous âges sous le couvert d’un déluge de milliers de roquettes tirées sur des villes israéliennes.

La grande majorité des personnes tuées alors que des hommes armés s’emparaient des communautés frontalières étaient des civils – hommes, femmes, enfants et personnes âgées…

Le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, affirme que plus de 4 100 Palestiniens ont été tués dans des frappes israéliennes depuis l’assaut du Hamas.

, et on pense qu’ils incluent ses propres combattants et les victimes d’une explosion dans un hôpital de la ville de Gaza le 17 octobre causée par un raté de tir de missile du Jihad islamique que le Hamas a imputé à Israël, souligne la même source.

“Israël affirme que son offensive vise à détruire l’infrastructure du Hamas et a promis d’éliminer l’ensemble du groupe terroriste qui gouverne la Bande. Il dit qu’il cible toutes les zones où le Hamas opère, tout en cherchant à minimiser le nombre de victimes civiles”, affirme le journal.

Article19.ma