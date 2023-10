Kiosk – Le Maroc compte battre l’Espagne en finale de la Coupe 2030 en construisant un méga-stade à Casablanca

Le Maroc espère accueillir la finale de la Coupe du monde en 2030, alors que l’Espagne, le Maroc et le Portugal partagent le tournoi, selon football-espana.net.

Diario AS confirme que le Maroc choisira entre Fès, Marrakech, Rabat, Tanger, Agadir et Fès, aux côtés de Casablanca. Le Maroc recevra quatre ou cinq sites.

Le stade de Casablanca est le joyau de la couronne pour le Maroc. Le Portugal aura trois sites, tandis que le Maroc en aura quatre ou cinq, et l’Espagne en aura 10 ou 11.

+ Le Maroc mettra 450 millions d’euros dans la construction d’un stade de 113 000 places +

La plus grande exigence de la FIFA est que le stade retienne plus de 80 000 fans. Cela signifierait que seuls le Santiago Bernabeu et le Camp Nou pourraient être les hôtes du grand match. Les bruits venant d’Espagne sont que le Bernabeu accueillerait la finale.

Pourtant, le Maroc mettra 450 millions d’euros dans la construction d’un nouveau stade de 113 000 places juste à l’extérieur de Casablanca, selon Diario AS, et 870 millions d’euros pour les rénovations de stades au total, bien que cela doive s’étendre sur la Coupe d’Afrique des Nations en 2025 et la Coupe du monde en 2030.

Il semble que le Maroc soit sérieux au sujet de la lutte pour la finale de la Coupe du monde contre Madrid. Avec le nouveau stade potentiel qui compte près de 30 000 fans de plus que le Bernabeu actuel, la FIFA pourrait le considérer comme une option plus logique. Cela dit, l’offre initiale était entre l’Espagne et le Portugal, qui avaient tous deux prévu que la finale soit à Madrid.

Article19.ma