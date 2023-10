FOCUS – Cartographie de la destruction à Gaza et “les options désagréables” d’Israël (The Economist)

Pour la plupart des habitants de Gaza, le grondement sourd d’une frappe aérienne est un son familier, le barrage actuel, qui a commencé après que le Hamas, un groupe militant palestinien, qui a tué plus de 1 400 Israéliens le 7 octobre, est le début de “la 5ème guerre” depuis le retrait des troupes israéliennes de la région en 2005, relève The Economist.

Mais rien n’aurait pu préparer la population de Gaza à l’ampleur des destructions cette fois-ci. L’armée de l’air israélienne affirme avoir largué près de 6 000 bombes sur cette étroite bande de terre au cours de la première semaine de la guerre, soit plus que le rythme annuel des forces américaines dans leur opération contre l’État islamique en 2014-2017.

L’analyse des images satellites suggère qu’en peu de temps, au moins 4,3 % des bâtiments des enclaves ont été détruits.

Pour évaluer les dégâts causés par les frappes, The Economist a analysé les données disponibles gratuitement de +Sentinel-1+, un satellite européen. Il survole Gaza au moins trois fois tous les 12 jours et crée une image en faisant rebondir les micro-ondes sur la surface de la Terre et en mesurant « l’écho » à leur retour.

+ 92 000 personnes n’auront plus de logement +

En comparant les images prises avant le début de la guerre avec la dernière image du 12 octobre, ont été identifié des zones présentant des changements spectaculaires de signal, signe de dégâts, et vérifié l’exactitude de la méthode en l’appliquant aux données de la ville ukrainienne de Marioupol au printemps 2022 et en la comparant avec des évaluations codées par l’homme. La méthode n’est pas parfaite. Tous les dégâts ne peuvent pas être détectés d’en haut. En conséquence, les chiffres pourraient être trop faibles.

L’etude de la situation à Gaza a révélé que des zones importantes du nord pourraient avoir été endommagées ou détruites. La ville de Beit Hanoun semble être la plus touchée. Des sources sur place confirment que les mosquées Al-Soussi et Ahmed Yassine, signalés auparavant comme étant endommagées, ont été rasées. Dans l’ensemble, nos estimations suggèrent que 11 000 bâtiments à Gaza sont déjà endommagés ou détruits.

La population de Gaza est particulièrement vulnérable aux frappes aériennes. Environ 2,2 millions de personnes vivent sur cette bande de terre de 40 km de long et 10 km de large. Tous les postes frontaliers sont fermés. Dans certains camps de réfugiés, jusqu’à 400 personnes vivent dans chaque carré de 100 mètres. Des centaines de milliers de personnes ont déjà été déplacées. En fusionnant notre carte des dégâts avec des données démographiques fines, l’analyse suggère qu’au moins 92 000 personnes n’auront plus de logement où retourner lorsque les combats cesseront. C’est environ trois fois le chiffre pour à peu près le même moment de la guerre de 2021, affirme The Economist.

Israël affirme que les frappes ont tué des centaines de terroristes et détruit les centres de commandement du Hamas. Le ministère de la Santé de Gaza rapporte qu’environ 3 500 Palestiniens ont perdu la vie, soit plus que dans toute autre conflagration entre Israël et Gaza. Alors que les bombes continuent de tomber et qu’Israël s’attend à lancer une attaque au sol, ce chiffre va certainement augmenter.

+ Les quatre options désagréables d’Israël pour l’avenir de Gaza +

Les déclarations publiques faites par Joe Biden, lors de sa visite éclair en Israël le 18 octobre 2023, ne laissaient pas transparaître de nombreuses appréhensions quant à l’invasion imminente de la bande de Gaza par Israël. Mais en privé, les conseillers du président américain espèrent faire pression sur les dirigeants israéliens sur une question urgente : que devrait-il se passer après la guerre ?

Les responsables israéliens affirment qu’ils se concentrent sur le renversement du Hamas du pouvoir, en représailles au massacre qu’il a commis dans le sud d’Israël le 7 octobre, note la même source.

« Gaza ne constituera plus une menace pour Israël », déclare Eli Cohen, le ministre des Affaires étrangères. « Nous n’accepterons pas que le Hamas ait un quelconque pouvoir à Gaza. »

Même après que les risques de combats dans un endroit aussi densément peuplé aient été illustrés par une explosion meurtrière le 17 octobre à l’hôpital arabe Ahli de Gaza, qu’Israël a imputée à une fusée palestinienne errante, les objectifs de guerre déclarés par Israël n’ont pas changé.

+ Arrêt à quatre voies +

Mais les projets israéliens d’après-guerre restent incertains. Il propose quatre options principales, toutes mauvaises les une que les autres.

La première est une occupation prolongée de Gaza, comme celle qu’elle a entreprise de 1967 à 2005. Les troupes israéliennes devraient sécuriser l’enclave et, en l’absence d’un gouvernement palestinien, pourraient également superviser les services de base.

Cela pourrait plaire à une partie de la droite religieuse israélienne, qui fulmine encore contre le retrait en 2005 de tous les soldats et colons israéliens de Gaza, considéré comme l’abandon d’une partie de la patrie biblique des Juifs. Mais personne d’autre ne souhaite voir Gaza réoccupée, étant donné le lourd fardeau financier et la probabilité d’une mauvaise presse sans fin et d’un flot constant de victimes. Le président Biden a averti le 15 octobre qu’une occupation durable serait une « grave erreur ». La plupart des stratèges israéliens sont d’accord.

Une autre option est de mener une guerre qui décapite le Hamas puis de quitter le territoire. C’est sans doute la pire voie à suivre. Certains dirigeants et partisans du Hamas émergeraient probablement pour reconstituer le groupe. Même s’ils ne le faisaient pas, une autre force indésirable prendrait la place. Le Moyen-Orient a une histoire de groupes radicaux qui profitent des espaces non gouvernés.

Le meilleur résultat, du point de vue d’Israël, serait le retour de l’Autorité palestinienne (AP), qui gouverne certaines parties de la Cisjordanie en coordination avec Israël. Mais ce chemin est semé d’embûches. La première est que Mahmoud Abbas, le président palestinien, est réticent à le faire. « Je ne pense pas que quiconque puisse être aussi stupide et penser qu’il peut retourner à Gaza à bord d’un char israélien », déclare Ghassan al-Khatib, ancien ministre palestinien.

Même si M. Abbas parvenait à prendre le pouvoir de cette façon, il ne le voudrait peut-être pas. Yasser Arafat, l’ancien président de l’Autorité Palestinienne et figure de proue de longue date du nationalisme palestinien, avait un penchant pour Gaza ; il y a vécu pendant un certain temps après avoir été autorisé à retourner en Palestine en 1994. Des proches de M. Abbas disent qu’il considère, en revanche, Gaza comme un endroit hostile.

Gaza serait presque certainement hostile à la police palestinienne envoyée pour la sécuriser. L’Autorité Palestinienne emploie environ 60 000 personnes dans ses services de sécurité, qui exercent leur autorité sur environ un tiers de la Cisjordanie (voir carte). Elle ne peut même pas contrôler cette zone limitée : certaines parties de Jénine et Naplouse, des villes du nord de la Cisjordanie, sont si rétives que les forces de l’Autorité n’osent pas y patrouiller de peur d’être attaquées. Le moral est bas. Si la police palestinienne revenait à Gaza, elle deviendrait une cible pour les restes du Hamas, du Jihad islamique et d’autres militants. Le Hamas et l’Autorité Palestinienne ont mené une guerre civile sanglante à Gaza après que le Hamas a remporté les élections parlementaires en 2006. Le Hamas a finalement pris le dessus et a expulsé l’Autorité Palestinienne de la bande de Gaza en 2007.

La sécurité n’est pas non plus la seule option. Après l’arrivée au pouvoir du Hamas, M. Abbas a demandé aux bureaucrates de Gaza d’arrêter de travailler. Le Hamas a embauché des dizaines de milliers de partisans pour occuper la fonction publique, tandis que l’Autorité Palestinienne a continué à payer ses employés pour qu’ils restent chez eux. Maintenir cette bureaucratie signifierait travailler avec environ 40 000 personnes embauchées pour leur loyauté idéologique envers le Hamas ; le rejeter reviendrait à répéter l’erreur du programme américain de « débaathification » en Irak, qui a jeté dans les rues des légions d’hommes en colère et au chômage.

In fine, Israel pourrait concocter une sorte d’administration alternative, composée de notables locaux travaillant en étroite collaboration avec Israël et l’Égypte. Israël s’est appuyé sur ce type d’arrangement jusque dans les années 1990, avant que l’AP ne commence à assumer les fonctions civiles dans les territoires occupés.

Il a été question d’essayer d’enrôler Muhammad Dahlan, un ancien chef de la sécurité de l’Autorité palestinienne qui a grandi à Gaza, pour prendre les rênes du Hamas. Mais M. Dahlan a passé la dernière décennie à Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis (EAU). Il s’est brouillé avec l’AP ; en 2016, un tribunal palestinien l’a reconnu coupable de corruption. Il y a aussi des tensions entre lui et les familles de Gaza : il a dirigé les combats contre le Hamas en 2007. « Je pense que c’est une illusion », déclare Michael Milstein, colonel de réserve dans l’armée israélienne et analyste au Centre Moshe Dayan, un groupe de réflexion à Tel Aviv. « Je ne suis même pas sûr qu’il voudrait revenir. Il aurait peur que les gens veuillent sa mort.

Le cas de M. Dahlan met en évidence un problème plus complexe. Les Palestiniens sont divisés depuis près de deux décennies. La scission est en grande partie de leur faute : même si les dirigeants du Hamas et de l’Autorité palestinienne se réunissent tous les deux ans pour prôner la réconciliation, mais aucune des deux parties ne veut faire de compromis. Mais le schisme a également été exacerbé par la politique « diviser pour mieux régner » de Binyamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, qui y a vu un outil utile pour contrecarrer le rêve palestinien d’un État indépendant. « Netanyahu avait une stratégie erronée consistant à maintenir le Hamas en vie », déclare Ehud Barak, ancien Premier ministre israélien.

Le Hamas et l’AP dirigent leurs petits États comme des régimes autoritaires à parti unique. En 2021, Nizar Banat, un critique de M. Abbas, a été battu à mort par la police palestinienne à son domicile à Hébron. Ceux qui s’opposent au Hamas à Gaza risquent la torture et l’exécution. La plupart des Palestiniens choisissent de garder le silence, d’éviter la politique et de se concentrer sur leurs luttes quotidiennes.

Le sondage le plus récent du Centre palestinien de recherche sur les politiques et les sondages (PCPSR) a révélé que 65 % des habitants de Gaza voteraient pour Ismail Haniyeh, le chef du Hamas, lors d’une course présidentielle face à face contre M. Abbas (qui perdrait le pouvoir). Le Hamas remporterait 44 % des voix à Gaza lors d’un scrutin parlementaire, tandis que le Fatah, la faction de M. Abbas, n’en obtiendrait que 28 %.

+ Entre un rocher et un pot +

À première vue, cela suggérerait un soutien durable au Hamas. Mais ces sondages n’offrent qu’un choix binaire entre militants et incompétents. 80 % des Palestiniens souhaitent la démission de M. Abbas.

Quelques heures après l’explosion de l’hôpital, des manifestations ont eu lieu dans les villes de Cisjordanie, où les manifestants scandaient : « Le peuple exige la chute du président ». Il a 87 ans et n’a pas de successeur clair. Aucun de ses futurs remplaçants n’inspire beaucoup d’enthousiasme.

Dans une course hypothétique entre M. Haniyeh et Muhammad Shtayyeh, le Premier ministre incolore de l’AP, le premier gagnerait avec une marge de 45 points à Gaza et de 21 points en Cisjordanie. Encore une fois, cela témoigne moins de la popularité de M. Haniyeh que du manque de popularité de M. Shtayyeh : un sondage réalisé en 2019, après ses 100 premiers jours au pouvoir, a révélé que 53 % des Palestiniens ne savaient même pas qu’il était Premier ministre.

Les questions ouvertes donnent des résultats plus révélateurs. Lorsque le PCPSR a demandé aux Palestiniens de nommer leur successeur préféré à M. Abbas, une majorité a répondu qu’elle ne le savait pas. La deuxième réponse la plus populaire, tant en Cisjordanie qu’à Gaza, était celle de Marwan Barghouti, membre du Fatah qui purge plusieurs peines à perpétuité dans une prison israélienne pour avoir orchestré des attaques terroristes au cours desquelles des civils israéliens ont été tués. Plusieurs des autres favoris, comme M. Dahlan et Khaled Meshal, un ancien dirigeant du Hamas, ne vivent même pas dans les territoires palestiniens.

Exilés, prisonniers – ou personne : la vie politique palestinienne est moribonde. Les Palestiniens imputent cette triste situation à Israël, arguant que l’absence de pourparlers de paix significatifs a privé l’Autorité palestinienne de sa raison d’être.

« Je pense que M. Abbas sera le dernier président palestinien », déclare M. Khatib. « L’idée même de l’Autorité palestinienne est qu’il s’agit d’une transition vers un État palestinien. S’il n’y a pas d’horizon politique, alors l’AP dans son ensemble n’a plus d’importance.»

Les Israéliens affirment que l’Autorité palestinienne s’est affaiblie à cause d’une corruption généralisée. Des milliards de dollars d’aide étrangère ont été détournés au cours des trois dernières décennies pour acheter de somptueuses villas en Jordanie et pour gonfler des comptes bancaires en Europe. Lorsqu’on leur demande de citer les principaux problèmes de la société palestinienne, davantage de personnes citent la corruption de leur propre gouvernement (25 %) que la poursuite de l’occupation israélienne (19 %).

Il y a suffisamment de reproches à partager.

Le résultat, cependant, est que le Fatah est probablement irrécupérable aux yeux de la plupart des Palestiniens, un mouvement de libération devenu fossilisé et décadent. Ces dernières années, même certains Israéliens ont commencé à se demander si le Hamas pourrait devenir un interlocuteur, suivant le même chemin emprunté par le Fatah des décennies plus tôt, passant de militants violents à bureaucrates souples.

+ Solution à deux États +

Non seulement le Hamas semblait concentré sur l’amélioration de l’économie de Gaza, mais certains de ses dirigeants semblaient également favorables à une solution à deux États. Cela aurait été un changement remarquable pour un groupe dont la charte appelait autrefois à la destruction d’Israël. L’année dernière, Bassem Naim, membre de la direction politique du groupe à Gaza, a déclaré à votre correspondant qu’il était prêt à accepter « un État aux frontières de 1967 ». Ghazi Hamad, un autre responsable politique, avait déclaré à peu près la même chose un an plus tôt.

M. Milstein était l’un des rares Israéliens éminents à avoir averti, bien avant le massacre, que le pragmatisme apparent du Hamas n’était qu’une ruse. Son point de vue, confirmé par des événements terribles, est désormais quasiment universel en Israël. Même si le Hamas était prêt à participer aux pourparlers de paix, l’opinion publique israélienne en colère et en deuil ne serait pas un partenaire disposé : la grande majorité des Israéliens veulent anéantir le Hamas, pas le récompenser.

Deux autres questions façonneront l’avenir de Gaza. La première concerne le rôle que joueront les États arabes. Lors de conversations privées au cours de la semaine dernière, plusieurs responsables arabes ont lancé l’idée d’une force étrangère de maintien de la paix pour l’enclave, mais ont rapidement ajouté que leur pays n’était pas désireux d’y participer.

L’Égypte n’est pas populaire à Gaza, à la fois parce qu’elle s’est jointe à Israël dans le blocus du territoire et en raison de son passé de dirigeant de Gaza de 1948 à 1967. Les Émirats arabes unis hésiteraient à jouer un rôle important. « Nous n’agissons pas seuls », affirme un diplomate émirati. Il en va probablement de même pour l’Arabie Saoudite.

Israël opposerait probablement son veto à tout rôle du Qatar, l’un des pays ayant le plus d’influence à Gaza. Pendant des années, l’émirat a contribué à stabiliser l’économie de Gaza avec la bénédiction d’Israël, en distribuant jusqu’à 30 millions de dollars par mois en allocations sociales, en salaires des fonctionnaires et en carburant gratuit.

Mais son soutien au Hamas – dont certains des dirigeants y vivent – ​​le rendra désormais suspect. « Toute la stratégie d’Israël au cours de la dernière décennie consistait à faire confiance au Qatar », explique M. Milstein. « L’une des leçons que nous devrions tirer de cette guerre est que nous ne devrions plus impliquer le Qatar. »

+ Reconstruction +

Même si les États arabes ne souhaitent pas sécuriser Gaza, ils pourraient être disposés à contribuer à sa reconstruction. Après la dernière grande guerre, en 2014, les donateurs ont promis 3,5 milliards de dollars pour la reconstruction (bien qu’à la fin de 2016, ils n’aient décaissé que 51 % de cette somme). La facture sera encore plus lourde cette fois-ci.

L’autre question est de savoir ce qui arrive à l’Autorité palestinienne. La moitié des Palestiniens estiment que le projet devrait être dissous. Cela priverait beaucoup d’entre eux de revenus (l’AP est le plus grand employeur de Cisjordanie) et conduirait probablement à davantage de violence. Mais cela augmenterait également le coût de l’occupation israélienne et, peut-être, forcerait le retour de l’avenir à long terme de la Palestine sur l’agenda politique israélien après deux décennies au cours desquelles ce sujet a rarement été discuté. « C’est la seule carte qui lui reste », explique un ancien confident de M. Abbas.

Il n’y a pas de solution durable pour Gaza seule. Malgré le long schisme, les Palestiniens se considèrent toujours comme faisant partie d’un système politique plus vaste. Quoi qu’il en soit, la bande est trop petite et dépourvue de ressources naturelles pour prospérer par elle-même. Son économie dépend de celle d’Israël : tout, des plantations de fraises aux usines de meubles, repose sur les exportations vers son voisin plus riche. Quel que soit celui qui en prendra le contrôle, Gaza ne sera ni stable ni prospère en tant que petit État isolé.

La seule façon d’instaurer un calme durable à Gaza passe par un règlement plus large du conflit israélo-palestinien. Si la perspective d’une solution négociée s’évapore complètement, prévient M. Khatib, « avec elle, les dirigeants modérés disparaîtront ». Israël peut décapiter le Hamas. Mais il est beaucoup moins évident que quelque chose de mieux puisse prendre la place. (The Economist)

Article19.ma