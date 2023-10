Football – Le Maroc construira un nouveau stade et en mettra à niveau six autres avant la Coupe du monde 2030

Le Maroc prévoit de construire un grand stade à Benslimane, près de Casablanca, et d’en améliorer six autres en vue de co-organiser la Coupe du monde 2030, a déclaré vendredi le bureau du Premier ministre, selon Reuters.

Un accord a été signé le même jour entre le gouvernement et le fonds d’État CDG pour financer le nouveau stade qui sera prêt d’ici 2028 pour un coût total de 5 milliards de dirhams (500 millions de dollars), a déclaré le bureau dans un communiqué.

+ Le Maroc, deuxième pays africain à accueillir la Coupe du monde +

Les six stades – qui seront rénovés pour accueillir la Coupe d’Afrique des nations en 2025 et la Coupe du monde 2030 – se trouvent dans les villes d’Agadir, Casablanca, Fez, Marrakech, Rabat et Tanger, a-t-il déclaré.

Plus tôt ce mois-ci, la FIFA a attribué la Coupe du monde 2030 au Maroc, à l’Espagne et au Portugal, mais a également déclaré que l’Uruguay, l’Argentine et le Paraguay accueilleraient trois matchs pour marquer le centenaire du tournoi.

Le Maroc sera le deuxième pays africain à accueillir la Coupe du monde après l’Afrique du Sud en 2010.

