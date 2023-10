Finances publiques – Le Gouvernement Akhannouch décide une augmentation substantielle de la taxe sur les boissons alcoolisées

Au maroc, le gouvernement compte faire adopter une augmentation de la taxe sur les boissons alcoolisées dans le cadre du projet de loi de finances « PLF » pour l’année 2024, en augmentant la taxe intérieure sur la consommation appliquée à ces boissons.

Le PLF 2024 prévoit, dans le cadre de la mobilisation de ressources supplémentaires au profit du budget général de l’Etat, l’augmentation de la taxe intérieure de consommation appliquée aux vins, bières et spiritueux, selon les montants suivants : de 850 à 1.500 dirhams par hectolitre de liqueur, et de 1.150 à 2.000 dirhams/par hectolitre de bière, et de 18.000 à 30.000 dirhams/par hectolitre d’alcool pur pour l’alcool éthylique préparé ou contenant de l’eau de vie, des spiritueux, des apéritifs, du vermouth , fruits infusés à l’alcool, vins frais, jus de raisin mélangé à de l’alcool, desserts contenant de l’alcool et autres spiritueux, a-t-on appris vendredi, lors de la présentation du projet devant les parlementaires.

Selon les statistiques officielles, pas moins de 100 millions de litres de boissons alcoolisées sont consommées au Maroc, chaque année.

