Analyse – Le monde arabe « pense différemment » cette guerre de Gaza (Média)

Les scènes ont tourné en boucle sur les chaînes d’information toute la nuit : des ambulances, des corps, une explosion illuminant le ciel nocturne, le Hamas a imputé à Israël l’explosion survenue à l’hôpital al-Ahli de Gaza le 17 octobre, détaille The Economist.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que des centaines de personnes avaient été tuées, Israël a par la suite nié avoir mené des frappes aériennes dans la région ; l’explosion, selon le communiqué, a été provoquée par une roquette ratée lancée par le Jihad islamique, un autre groupe militant à Gaza, mais au moment où Israël a publié son démenti, les détails n’avaient plus d’importance.

La catastrophe a déclenché des protestations en Cisjordanie et en Jordanie, et jusqu’en Tunisie, c’est dans ce tourbillon que Joe Biden s’est plongé lorsqu’il est arrivé en Israël le 18 octobre pour une visite rapide, note la même source.

+ Le monde arabe sympathise avec cause palestinienne +

Il est difficile de généraliser à propos du « monde arabe », un ensemble de 450 millions de personnes réparties sur des milliers de kilomètres et dans près de deux douzaines de pays, mais on peut affirmer sans se tromper que la plupart des Arabes sympathisent toujours avec la cause palestinienne. « Leur dépossession reste une question politique totémique à travers le Moyen-Orient, capable de mobiliser la colère et la protestation populaires comme peu d’autres », rappelle la même source.

La guerre entre Israël et le Hamas, qui en est désormais à son 12ème jour, n’a pas été différente. Couvert 24 heures sur 24 à la télévision, discuté sans cesse sur les réseaux sociaux, il a suscité un élan de soutien aux Palestiniens. Pourtant, par rapport aux conflits passés, comme la guerre de 50 jours à Gaza en 2014, certaines choses semblent différentes.

Depuis 2020, quatre États arabes – Bahreïn, le Maroc, le Soudan et les Émirats arabes unis (EAU) – ont établi des relations avec Israël, qui n’entretenaient auparavant des relations qu’avec deux d’entre eux (l’Égypte et la Jordanie). L’Arabie saoudite est en pourparlers pour faire de même. Cela a changé la façon dont certains médias arabes couvrent le conflit.

+ « Pourquoi m’as-tu imposé cette guerre ? » +

Première constation. Al Jazeera, la chaîne qatarienne, a accordé beaucoup de temps au Hamas, soutenu par le Qatar. Pendant ce temps, les chaînes gérées par l’Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis ont tenté de marcher sur la corde raide. Bien qu’ils couvrent les scènes de dévastation à Gaza, ils ne réservent pas d’interviews aux responsables du Hamas (les Juifs israéliens arabophones sont cependant des invités fréquents). Il y a eu des débats houleux dans les rédactions sur la terminologie : alors qu’ils auraient pu autrefois utiliser l’expression jaish al-ihtilal (« armée d’occupation »), par exemple, aujourd’hui ils l’appellent simplement l’armée israélienne.

Une deuxième différence est la peur d’un conflit plus large. La guerre de 2014 s’est limitée à la Terre Sainte. Cette fois-ci, cela ne restera peut-être pas là – et cela a compliqué le débat, du moins dans les pays proches d’Israël. Prenez l’Egypte. L’Amérique et plusieurs pays arabes lui demandent d’ouvrir Rafah, le seul poste frontière avec Gaza non contrôlé par Israël, pour permettre aux civils d’échapper aux combats.

Mais une large partie de la société égyptienne est catégorique sur le fait que son pays doit résister à une telle pression. « Pourquoi m’as-tu imposé cette guerre ? » a demandé Ibrahim Eissa, un animateur de talk-show pro-gouvernemental, dans un message adressé au Hamas. « Vous voulez que je risque 100 millions d’Égyptiens pour votre bien ? D’autres experts ont fait des remarques similaires. On pourrait les considérer comme de simples porte-parole du régime, mais leurs propos ont été largement repris par le public ».

+ « Pas dans cet enfer » +

Le discours est similaire au Liban, qui vit depuis quatre ans l’une des pires crises économiques de l’histoire moderne. De nombreux Libanais craignent que le Hezbollah, la puissante milice chiite et parti politique, n’ouvre un deuxième front contre Israël, entraînant ainsi leur pays dans une autre guerre ruineuse comme celle de 2006. « Ne nous faites pas entrer dans cet enfer », a écrit Dima. Sadek, un journaliste bien connu qui soutient à la fois profondément les Palestiniens et qui est profondément critique à l’égard du Hezbollah.

Cela indique un troisième changement : la région est aujourd’hui plus polarisée. De nombreux Syriens, en particulier, sont consternés par les scènes de Gaza, où la guerre de siège israélienne leur rappelle les tactiques déployées par Bachar al-Assad. Mais ils sont en même temps réticents à encourager le Hamas, un groupe soutenu par l’Iran, qui a tant fait pour détruire leur pays.

Et ils s’en prennent aux commentateurs du monde arabe qui abhorrent les atrocités israéliennes mais applaudissent celles de M. Assad. Au Liban également, certains se concentrent sur la politique au sens large : quelle que soit leur vision d’Israël, ils espèrent que l’Iran (et donc le Hezbollah) en sortira affaibli.

Au cours de conversations officieuses au cours des 12 derniers jours, certains responsables arabes ont parlé du Hamas et de Gaza dans le genre de langage que l’on s’attendrait à entendre de la part d’Israéliens de droite. Ils n’éprouvent aucune sympathie pour un groupe islamiste soutenu par l’Iran. Mais ils n’osent pas répéter de tels propos en public.

+ Une déconnexion +

La déconnexion entre le palais et le public explique en partie pourquoi Antony Blinken, le secrétaire d’État, a reçu un accueil glacial lors de sa récente tournée diplomatique de navette. Ce fut d’abord Muhammad bin Salman, le prince héritier saoudien, qui fit attendre M. Blinken et son entourage pendant des heures pour une réunion prévue samedi soir (le prince ne les reçut que le lendemain matin).

Il n’est pas rare que le prince Muhammad, un oiseau de nuit aux horaires irréguliers, laisse ses invités poireauter. Le fait qu’il l’ait fait à un visiteur aussi prestigieux a cependant été perçu comme un message précis. Puis, après son atterrissage au Caire, M. Blinken a été soumis à une conférence publique inhabituelle de la part d’Abdel-Fattah al-Sisi, le président égyptien, qui a déploré le sort des Palestiniens.

M. Biden ne recevra même pas cet accueil glacial. Il devait se rendre en Jordanie après Israël, où il devait rencontrer le roi Abdallah ; Mahmoud Abbas, le président palestinien ; et M. Sissi. Mais M. Abbas s’est retiré peu après l’explosion de l’hôpital, puis la Jordanie a annoncé que le sommet était annulé. Quoi que M. Biden espérait dire aux dirigeants arabes, ils ne sont pas d’humeur à l’entendre.

Pourtant, derrière la posture publique se cache un profond malaise. Depuis le 7 octobre, de nombreux analystes ont établi des parallèles avec la guerre du Yom Kippour, la dernière fois qu’Israël a connu un échec aussi désastreux en matière de renseignement. Mais il y a aussi un profond contraste avec ce moment.

En 1973, les États arabes ont pu déclencher une guerre qui a semblé, aux yeux d’Israël, une menace existentielle. Depuis, les historiens se demandent si cela était vrai. Mais c’était le cas à l’époque – à tel point que Moshe Dayan, le ministre de la Défense, aurait évoqué l’utilisation d’armes nucléaires. Un demi-siècle plus tard, Israël a été entraîné dans la guerre par un groupe militant, et la région est désormais confrontée à la perspective d’un conflit plus large mené par d’autres acteurs non étatiques soutenus par l’Iran non arabe.

Quant aux États arabes, ils sont des spectateurs nerveux. Najib Mikati, le Premier ministre libanais, a été direct sur la possibilité d’une guerre au Liban : « Ces décisions ne sont pas entre mes mains », a-t-il déclaré à al-Jadeed, une chaîne de télévision locale. Les dirigeants égyptiens et jordaniens craignent que les conséquences de la guerre ne déstabilisent leurs propres régimes fragiles.

Les États du Golfe sont nerveux à l’idée de contrarier l’Iran, de peur que ses mandataires ne s’en prennent à Riyad ou à Abou Dhabi. Il ne s’agit pas d’un moment existentiel pour Israël, mais certains dirigeants arabes craignent que ce ne soit le cas pour eux.

Article19.ma