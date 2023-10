Actualité – L’Égypte accepte de fournir « une aide limitée » aux palestiniens de Gaza

Une solution du minimum vital ? Et pour cause, Israël a déclaré mercredi qu’il autorisait l’Egypte à fournir une aide humanitaire limitée à la Bande de Gaza via le passage de Rafah.

Cette première brèche dans le siège de 10 jours imposé au territoire intervient au lendemain d’une explosion dans un hôpital qui a tué des centaines de personnes et mis à rude épreuve le système médical en difficulté de la bande de Gaza, selon Associated Press.

L’annonce de l’autorisation d’acheminer de l’eau, de la nourriture et d’autres fournitures est intervenue alors que la colère suscitée par l’explosion de l’hôpital al-Ahli s’est répandue dans tout le Moyen-Orient et que le président américain Joe Biden s’est rendu en Israël dans l’espoir d’éviter un conflit plus important dans la région, souligne la même source.

+ Biden veut éviter un conflit plus important dans la région +

Les avis divergent quant à l’identité des auteurs de l’explosion survenue dans la nuit de mardi à mercredi, mais les protestations se sont rapidement multipliées dans la région, de nombreux dirigeants arabes affirmant qu’Israël était responsable de l’explosion.

Les responsables du Hamas à Gaza ont rapidement accusé une frappe aérienne israélienne, affirmant que des centaines de personnes avaient été tuées.

Israël a nié être impliqué et a publié une multitude de vidéos, d’enregistrements audio et d’autres informations montrant que l’explosion était due à un tir de roquette raté par le Jihad islamique, un autre groupe militant opérant dans la bande de Gaza.

Le Jihad islamique a rejeté cette affirmation, ajoute la même source.

