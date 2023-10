Insolite – Starbucks poursuit son syndicat après un tweet de « Solidarité avec la Palestine ! »

Politique. La célèbre chaîne de café américaine Starbucks a décidé de poursuivre son syndicat, « Starbucks Workers United (SWU) », après s’être opposé à la publication du groupe sur les médias sociaux en faveur de la Palestine après l’attaque du Hamas contre Israël, selon une note interne de la société diffusée en début de semaine.

L’entreprise avait précédemment condamné le post, mais elle a maintenant mis la barre très haut, prévoyant l’éventualité de traduire ce syndicat en justice, selon The Intercept.

Dans un message de la vice-présidente exécutive Sara Kelly, Starbucks a fait valoir que l’utilisation par le syndicat du nom Starbucks confond les clients et que certains clients ont pris leur colère à propos de cette position de solidarité.

Le message du syndicat se lisait comme suit : « Solidarité avec la Palestine ! » et a tweeté une image d’un bulldozer percerclant la clôture entourant Gaza. Plus de 9 000 travailleurs de 360 magasins ont maintenant voté pour rejoindre SWU, qui est affiliée à Workers United et SEIU, selon son site Web, mais ils ont été accueillis par une forte résistance de la part de l’entreprise sur un contrat potentiel, précise la même source.

La société a précédemment envoyé à SWU une ordonnance de « cessez-le-dire » menaçant d’une action en justice et prévoit maintenant de donner suite à cette menace.

Il est à noter que Starbucks n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires, pas plus que Starbucks Workers United.

Article19.ma