Vidéo / Censure – TikTok et Instagram ciblent les comptes soutenant les palestiniens de Gaza

Alors qu’Israël poursuit son bombardement meurtriers de la bande de Gaza faisant des centaines de morts, en représailles à l’attaque sanglante des kibboutz, le 7 octobre dernier, par des hommes armés du Hamas, TikTok et Instagram ciblent les sites d’information couvrant la tragédie palestinienne.

Mardi 17 octobre 2023, le compte Instagram d’un correspondant de Mondoweiss en Cisjordanie a été suspendu, tandis que le compte TikTok du média a été temporairement supprimé lundi, selon the intercept.com.

D’autres utilisateurs d’Instagram ont signalé des restrictions sur leurs comptes après avoir posté sur la Palestine, y compris une incapacité à diffuser en direct ou à commenter les messages d’autres personnes. Et sur Instagram et Facebook (tous deux détenus par la même société, Meta), les hashtags liés au Hamas et à « Al-Aqsa Flood », le nom du groupe pour son attaque contre Israël, sont cachés à la recherche. Le nombre de morts de l’attaque continue d’augmenter, les responsables israéliens signalant 1 200 morts mercredi après-midi.

The Israeli military is taking foreign press on "tours" of sites where Israelis were killed. Israeli media reported that only international outlets have been allowed on these govt-sponsored tours, no local media has even been allowed to approach. /1 pic.twitter.com/xQ7KiGHCbT

Le ciblage par les plateformes sur les comptes faisant état de la Palestine vient car les informations des habitants de Gaza sont plus difficiles à obtenir au milieu du siège total d’Israël sur ses 2 millions de résidents et qu’Israël maintient les médias étrangers hors de l’enclave côtière. La campagne de bombardement aveugle d’Israël a tué plus de 1 100 personnes et blessé des milliers d’autres, a déclaré mercredi le ministère de la Santé de Gaza.

My phone and laptop have died. No electricity as we’re running out of fuel for the power generator, after Israel cut electricity and fuel supplies to Gaza.

I will be off until we find alternatives,

This is what Israel wanted, to commit genocide against a silenced people

— Maha Hussaini (@MahaGaza) October 10, 2023