Libertés – Le CPJ s’inquiète pour la santé du journaliste Omar Radi en détention au Maroc

Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), a lancé un appel, en début de semaine, en faveur de « la libération » de Omar Radi et de son transfert d’urgence vers un hôpital à l’extérieur de son lieu de détention, afin de se remettre d’une opération chirurgicale sur un bras cassé.

Dans un communiqué rendu public mardi, le CPJ qui est basé à New York, rappelle que Radi, qui purge une peine de prison de six ans, s’est cassé le bras droit en prison de Tiflet et a été transféré dans un hôpital de la capitale Rabat pour subir une intervention chirurgicale pour de multiples fractures.

+ « Radi s’était cassé le bras alors qu’il faisait face à ses co-détenus +

La semaine dernier, Radi a été « renvoyé dans sa cellule de prison surpeuplée sans explication », selon le membre de la famille, ajoutant que « le journaliste d’investigation était censé rester à l’hôpital pendant au moins trois semaines pour surveiller son rétablissement », souligne le CPJ.

« Le transfert brutal du journaliste emprisonné Omar Radi de l’hôpital, où il se remet après une intervention chirurgicale, à sa cellule surpeuplée de la prison de Tiflet, est cruel et inhumain », a déclaré Sherif Mansour, coordinateur du programme du CPJ pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à Washington, D.C.

« Les autorités marocaines doivent immédiatement libérer Radi et le transférer dans un hôpital où il peut poursuivre son rétablissement », ajoute-t-il.

Un parent de Radi a déclaré que « les autorités pénitentiaires avaient dit à la famille que le journaliste s’était cassé le bras alors qu’il luttait contre ses camarades de cellule, mais qu’elles ne pouvaient pas confirmer ce qui s’était passé » et qu’elles n’avaient pas senti que « Radi pouvait parler librement lorsque sa famille lui rendait visite à l’hôpital », selon le CPJ.

Article19.ma