Droits humains – Le CNDH participe à la 14ème conférence du Réseau des institutions nationales africaines des droits de l’homme à Accra

Le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) prend part à la 14ème conférence du Réseau des Institutions Nationales Africaines des Droits de l’Homme, qui se tient du 17 au 20 octobre 2023 dans la capitale ghanéenne, Accra, sous le thème « consolidation du comportement commercial responsable et respect des droits de l’homme en Afrique ». La participation du CNDH à cette conférence, à travers une délégation conduite par la présidente du Conseil, Amina Bouayach, s’inscrit dans la continuité de son engagement au sein du Réseau pour la promotion des droits de l’homme en Afrique et le renforcement de la coopération et de la coordination entre les institutions nationales des droits de l’homme, indique le Conseil dans un communiqué.

Cette conférence, poursuit la même source, se propose d’examiner le rôle des institutions nationales dans la mise en œuvre des droits de l’homme au titre des opérations commerciales et de l’Accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine.

+ Une présentation sur les évolutions mondiales au sujet des directives de l’UE +

Au programme de cette conférence, initiée par le Réseau des institutions nationales africaines des droits de l’homme en collaboration avec la Commission ghanéenne des droits de l’homme et de la justice administrative, figure une série de séances sur la relation entre les droits de l’homme et les actes de commerce en Afrique.

Mme Bouayach donnera, à cette occasion, une présentation sur les évolutions mondiales au sujet des directives de l’UE liées à la diligence raisonnable obligatoire dans le domaine des droits de l’homme et leurs répercussion sur la région africaine.

La conférence, tenue sous la présidence du président du Réseau, Hilarius Mogwadi, en présence des chefs et représentants des institutions nationales africaines des droits de l’homme, sera marquée par la tenue de la réunion du Comité directeur du Réseau et de son Assemblée générale le 17 octobre.

Lors de cette conférence, il sera procédé à la présentation du rapport d’étape du secrétariat du réseau et du rapport du groupe de travail sur les migrations, créé en décembre 2018 et présidé par le CNDH, outre la réélection des membres du Comité Exécutif et des représentants du réseau au sein des instances de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme.

