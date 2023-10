Urgent – Le Maroc condamne fermement le bombardement par les forces israéliennes de l’hôpital « Al Maamadani » à Gaza (MAE)

Le Royaume du Maroc condamne fermement le bombardement par les forces israéliennes de l’hôpital « Al Maamadani » dans la bande de Gaza, qui a fait des centaines de morts et de blessés, indique, mardi, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Le Royaume du Maroc réitère son appel à ce que les civils soient protégés par toutes les parties et qu’ils ne soient pas pris pour cibles, précise le ministère dans un communiqué.

Et le ministère d’ajouter que le Royaume du Maroc, dont le Souverain, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, préside le Comité Al-Qods, souligne l’urgence de fédérer les efforts de la communauté internationale pour mettre fin, au plus vite, aux hostilités, respecter le droit international humanitaire et œuvrer pour éviter que la région ne sombre dans une nouvelle escalade et de nouvelles tensions. (MAP)

Article19.ma