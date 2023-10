Analyse – La guerre au Moyen-Orient et le dilemme israélien

Par Dr Mohamed Chtatou

Le conflit Palestino-Israélien enflamme les tensions dans toute la région du Moyen-Orient, où de nombreux problèmes qui ont alimenté les soulèvements et les conflits il y a dix ans n’ont toujours pas été résolus.

Attaque surprise

Quelques jours après que des combattants palestiniens de Gaza ont lancé des attaques effrontées contre le sud d’Israël, tuant plus de 1 300 personnes dans le cadre de l’assaut le plus vaste que le pays ait connu depuis des décennies, le conflit menace de se propager à l’ensemble du Moyen-Orient.

Dans la bande de Gaza, tandis que l’armée israélienne bombarde le territoire sous blocus de frappes aériennes et exige que plus d’un million de ses habitants se déplacent vers le sud, les civils Palestiniens se terrent dans avec courage et résilience. À la frontière nord d’Israël, l’armée affronte un groupe de militants au Liban. En Irak et au Yémen, des groupes armés ont proféré des menaces à l’encontre d’Israël et des États-Unis, son principal allié. Jeudi 12 octobre, des frappes aériennes israéliennes ont touché les deux principaux aéroports de la Syrie voisine.

Alors que l’armée israélienne se prépare à une éventuelle invasion terrestre de la bande de Gaza, le brasier qui s’en dégage se transforme en un cauchemar potentiel pour toute la région, menaçant de déstabiliser non seulement Israël et les territoires palestiniens, mais aussi l’Égypte, l’Irak, la Jordanie et le Liban.

Les responsables américains ont réaffirmé leur soutien, sans réserve, à Israël, le président Biden défendant le « droit de réponse » d’Israël.

Selon les analystes, le déclenchement de la guerre – et l’attaque du Hamas, plus profonde que tout ce qu’Israël a connu depuis des décennies – n’est pas seulement un choc pour les responsables de l’administration Biden, qui avaient récemment vanté leurs succès en matière d’apaisement des crises au Moyen-Orient. Il s’agit également d’un revers majeur pour les puissances pétrolières que sont l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui ont passé ces dernières années à déclarer leur volonté d’apaiser les tensions régionales et à affirmer qu’il était temps de se concentrer sur le développement intérieur.

Ces espoirs de calme relatif se sont effondrés, effrayant les fonctionnaires, les universitaires et les citoyens ordinaires de toute la région. La guerre en Israël vient s’ajouter à plusieurs conflits qui ne se sont jamais totalement apaisés, notamment au Yémen et en Syrie, et à une nouvelle guerre qui a éclaté cette année au Soudan.

En Irak, plus de 500 000 personnes ont rempli la place Tahrir de Bagdad vendredi 13 octobre en signe de soutien aux Palestiniens. Appelés dans les rues par le religieux musulman chiite nationaliste Muqtada al-Sadr, les habitants des quartiers les plus pauvres de Bagdad se sont rassemblés pour une prière du vendredi étonnamment disciplinée et ponctuée de temps à autre de chants « Non, non à Israël » et « Non, non à l’Amérique« . Des manifestations ont également eu lieu vendredi en Jordanie, au Bahreïn et au Liban.

Que s’est-il passé ?

Le 7 octobre, des militants de Gaza ont tiré des milliers de roquettes sur des villes israéliennes, avant de franchir la barrière frontalière lourdement fortifiée avec Israël et d’envoyer des combattants en profondeur dans le territoire israélien. Là, les hommes armés du Hamas ont tué plus de 1 400 personnes, dont des civils et des soldats, et pris 199 otages, selon les autorités israéliennes.

Ces attaques sont sans précédent par leur tactique et leur ampleur, car Israël n’a pas affronté ses adversaires dans des combats de rue sur son propre territoire depuis la guerre israélo-arabe de 1948. Il n’a jamais non plus été confronté à une attaque militaire d’une telle ampleur qui a coûté la vie à un si grand nombre de civils. Si le Hamas a déjà enlevé des Israéliens, il n’a jamais pris des dizaines d’otages en même temps, y compris des enfants et des personnes âgées.

Le Hamas a appelé l’opération « Tempête al-Aqsa » et a déclaré qu’il s’agissait d’une réponse à ce qu’il décrit comme des attaques israéliennes contre les femmes, la profanation de la mosquée al-Aqsa à Jérusalem et la poursuite du siège de Gaza.

Entre le 7 et le 12 octobre, Israël a largué 6 000 bombes sur ce territoire densément peuplé, ce qui équivaut au nombre total de frappes aériennes sur Gaza pendant toute la durée du conflit israélo-gazaoui de 2014, qui a duré 50 jours.

Les militaires israéliens ont demandé aux civils de Gaza de quitter immédiatement leurs zones résidentielles pour leur sécurité, mais certains disent qu’il n’y a aucun endroit sûr où aller. Tous les points de passage pour sortir de Gaza ont été fermés.

Les otages détenus par le Hamas compliquent la réponse d’Israël. Le Hamas a déclaré qu’un certain nombre d’otages ont été tués par les bombardements israéliens sur l’enclave. Israël n’a ni confirmé ni infirmé cette affirmation.

Israël a ordonné un « siège complet » de Gaza, bloquant l’approvisionnement en électricité, en nourriture, en carburant et en eau jusqu’à ce que les otages soient libérés.

Comment Israël a-t-elle réagi ? En réponse à l’attaque, Israël a déclaré la guerre et lancé l’opération « Épées de fer« , frappant ce qu’il dit être des cibles du Hamas et du Djihad islamique à Gaza. Il a également bloqué les lignes d’approvisionnement en produits de première nécessité pour la population de Gaza, notamment en carburant et en eau.

Comment les deux parties en sont-elles arrivées là ?

Les tensions entre Israéliens et Palestiniens existent depuis avant la création d’Israël en 1948. Des milliers de personnes des deux côtés ont été tuées et beaucoup d’autres blessées au cours des décennies.

La violence a été particulièrement aiguë cette année. Le nombre de Palestiniens – militants et civils – tués en Cisjordanie occupée par les forces israéliennes depuis le début de l’année est le plus élevé depuis près de vingt ans. Il en va de même pour les Israéliens et les étrangers – pour la plupart des civils – tués lors d’attaques palestiniennes.

Israël a pris Gaza à l’Égypte lors de la guerre de 1967, puis a retiré ses troupes et ses colons en 2005. Le territoire, où vivent quelque 2 millions de Palestiniens, est tombé sous le contrôle du Hamas en 2007, après une brève guerre civile avec le Fatah, une faction palestinienne rivale qui constitue l’épine dorsale de l’Autorité palestinienne.

Après la prise de contrôle par le Hamas, Israël et l’Égypte ont imposé un siège strict sur le territoire, qui est toujours en vigueur. Israël maintient également un blocus aérien et naval sur Gaza.

Human Rights Watch a qualifié le territoire de « prison à ciel ouvert« . Plus de la moitié de sa population vit dans la pauvreté et l’insécurité alimentaire, et près de 80 % de sa population dépend de l’aide humanitaire.

Le Hamas et Israël se sont livrés plusieurs guerres. Avant l’opération du 7 octobre, la dernière guerre entre les deux parties remontait à 2021. Elle avait duré 11 jours et tué au moins 250 personnes à Gaza et 13 en Israël.

L’assaut de samedi a eu lieu 50 ans presque jour pour jour après la guerre de 1973, lorsque les voisins arabes d’Israël ont lancé une attaque surprise contre Israël le jour de Yom Kippour, le jour le plus saint du calendrier juif, le 6 octobre 1973.

Que se passera-t-il ensuite ?

Israël est sur le pied de guerre et a rassemblé plus de 300 000 réservistes le long de la frontière de Gaza en vue d’une éventuelle opération terrestre. Il a déclaré qu’il ferait payer un lourd tribut au Hamas pour son attaque et prévoit de récupérer des otages israéliens dans le territoire.

Israël a déjà eu affaire à des prises d’otages, mais jamais à cette échelle. Dans le passé, les militants ont surtout demandé la libération de prisonniers détenus dans les prisons israéliennes en échange d’Israéliens capturés. En 2011, Israël a libéré plus de 1 000 prisonniers palestiniens en échange d’un soldat kidnappé.

Le Hamas a déclaré qu’il était prêt « à toutes les options, y compris une guerre et une escalade à tous les niveaux« , y compris une invasion terrestre.

Cette situation pourrait-elle déboucher sur un conflit régional plus large ?

Dimanche 15 octobre, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a mis en garde contre le risque d’un conflit régional plus large au Moyen-Orient. M. Blinken s’est entre-temps rendu en Israël, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, en Jordanie, en Égypte et à Bahreïn pour tenter d’éviter une escalade.

La Maison Blanche a néanmoins annoncé lundi 16 octobreque le président américain Joe Biden renonçait à un voyage prévu dans le Colorado quelques heures avant son départ, afin de pouvoir tenir des réunions avec son équipe de sécurité nationale alors que le conflit s’intensifie.

Israël a également invité M. Biden à venir s’entretenir avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu, et les deux parties envisageaient cette visite, a déclaré à CNN une source au fait du dossier.

M. Biden a lancé un avertissement sévère à l’Iran, lui demandant de « faire attention » à ses actions dans la région. Bien qu’un lien direct entre l’Iran et l’attentat n’ait pas été établi, Israël et les États-Unis affirment que la République islamique est le principal soutien du groupe palestinien.

L’Iran a nié toute implication dans l’attaque et a mis en garde Israël contre le risque de prendre pour cible ses alliés au Liban. Le Hezbollah, soutenu par l’Iran et considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis et Israël, a échangé des tirs avec Israël depuis le début de la guerre de Gaza. Ces altercations se sont toutefois limitées aux zones frontalières des deux pays.

« La sécurité du Liban est la sécurité de l’Iran« , a déclaré la semaine dernière le ministre iranien des affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, ajoutant qu’il était « probable » qu’un nouveau front s’ouvrirait contre Israël s’il continuait à commettre des « crimes de guerre » à Gaza.

Les États-Unis ont ordonné l’envoi de deux porte-avions en Méditerranée orientale et d’un plus grand nombre d’avions de chasse dans la région afin de dissuader une éventuelle agression iranienne ou une extension des combats au-delà des frontières d’Israël.

Israël, par contre, s’est dit prêt à mener une guerre sur plusieurs fronts.

Un Israël ébranlé est contraint de retourner à son éternel dilemme

L’attaque du Hamas oblige Israël à se confronter une nouvelle fois au conflit qui le hante depuis la création de l’État moderne.

L’invasion la plus massive du territoire israélien depuis des décennies, menée par une force du Hamas qui était largement considérée comme un ramassis de militants, a infligé à Israël un choc psychologique d’une telle ampleur que ses fondements mêmes sont remis en question : son armée, ses services de renseignement, son gouvernement et sa capacité à contrôler les millions de Palestiniens qui se trouvent en son sein.

La guerre qui a commencé par un assaut du Hamas et qui a coûté la vie à 1 300 Israéliens n’est pas une lutte existentielle pour la survie de l’État israélien lui-même, comme l’ont été la guerre de 1948 déclenchée par la fondation d’Israël ou la guerre du Kippour de 1973. Mais 75 ans, et un demi-siècle, respectivement, après ces conflits, la vue de villages à nouveau envahis, d’otages pris et de civils désespérés tués par des combattants palestiniens a réveillé une sorte d’effroi primaire.

« Les Israéliens sont ébranlés jusqu’à la moelle« , a déclaré Yuval Shany, professeur de droit international à l’université hébraïque de Jérusalem. « Ils sont indignés par le Hamas, mais aussi par les dirigeants politiques et militaires qui ont permis que cela se produise. On s’attendrait à ce qu’un État aussi fort empêche de telles choses, mais 75 ans après la création d’Israël, le gouvernement a failli à sa principale responsabilité : la protection de la vie de ses citoyens’’.

Comme lors du déclenchement de la guerre du Kippour, l’incrédulité s’est mêlée à la colère face à un échec colossal des services de renseignement.

Une page est tournée, quelle que soit l’issue de la guerre qui vient de commencer. Après tout, Israël n’a pas dépassé le conflit qui le hante depuis la création de l’État moderne en 1948 : les revendications de deux peuples, juif et palestinien, sur la même étroite bande de terre entre la mer Méditerranée et le Jourdain.

Sa richesse, sa culture dynamique et son acceptation croissante au Moyen-Orient n’ont pas pu masquer éternellement l’instabilité fondamentale d’Israël. Aujourd’hui, le choc de l’image de soi est tel que, après le ralliement initial au drapeau, Israël pourrait être projeté dans une période de profondes turbulences sociales et politiques.

Ce coup porté à Israël survient à un moment de profond malaise interne. Le désarroi suscité par le fait que les Forces de défense israéliennes, l’institution vénérée au cœur de la sécurité de la nation, aient pu permettre un tel assaut palestinien sur plusieurs fronts – et qu’elles aient ensuite semblé lentes à réagir – a été aggravé par le sentiment largement répandu que le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou a été fatalement distrait

En se concentrant sur une révision judiciaire très contestée qui affaiblirait l’indépendance du pouvoir judiciaire et compromettrait ainsi l’équilibre des pouvoirs démocratiques, il a semblé que la situation à Gaza n’était pas une priorité.

Les protestations israéliennes contre le programme gouvernemental ont été telles que l’armée a dû faire face à plus de 10 000 réservistes menaçant de refuser de servir, ce qui a constitué une distraction majeure. Il n’y a pas eu de telles menaces depuis l’attaque du Hamas. Les projets de colonisation sauvage en Cisjordanie, soutenus par des ministres de droite dure, ont également été une source de distraction.

Netanyahu semble être dans un trou profond

Il est certain que le gouvernement de droite de M. Netanyahu semble être dans un trou profond, confronté à des décisions angoissantes quant à l’ampleur des représailles israéliennes à Gaza. La bande de Gaza, contrôlée par le Hamas, que les États-Unis considèrent comme une organisation terroriste, vit depuis longtemps dans un état de pauvreté et de ressentiment, sous un blocus israélien qui dure depuis 16 ans.

Pendant de nombreuses années, l’idée s’est répandue en Israël que la question palestinienne était devenue un non-sujet et qu’une politique d’atermoiement tactique, alors que les colonies israéliennes en Cisjordanie ne cessaient de s’étendre, garantirait qu’aucun État palestinien ne verrait jamais le jour.

Le conflit est devenu « la situation », un terme insipide exprimant un statu quo combustible. M. Netanyahou s’est imposé comme le champion d’une approche de type « coup de pied dans la fourmilière » qui a laissé l’idée de deux États sous assistance respiratoire. Israël a normalisé ses relations avec plusieurs petits États arabes. La question palestinienne a pratiquement disparu de l’agenda mondial. On parle d’un nouveau Moyen-Orient.

Tout cela ne pouvait cependant pas cacher l’éléphant dans la pièce : la fureur croissante des Palestiniens face à l’humiliation et à la marginalisation, qui avait déjà conduit à un pic de violence en Cisjordanie cette année.

Le statu quo n’a jamais vraiment existé. Il a engendré des effusions de sang en institutionnalisant la progression constante du contrôle israélien sur plus de 2,6 millions de Palestiniens en Cisjordanie occupée et la mainmise d’Israël sur la bande de Gaza encerclée, où vivent environ 2,1 millions de Palestiniens supplémentaires.

« S’il y a une leçon à tirer de tout cela’’, a déclaré Diana Buttu, une avocate palestinienne vivant à Haïfa, ‘’ce n’est pas qu’il s’agisse d’un échec sur le plan de la sécurité, mais plutôt d’un échec de la part de la communauté internationale. Il s’agit d’un échec de la part du monde entier qui ne s’est pas attaqué au conflit. Chaque jour est violent. Nous nous réveillons dans la violence. Nous nous couchons dans la violence contre les Palestiniens« .

Mot de fin

Mais voila que le 7 octobre le phénix palestinien renait de ses cendres plus fort que jamais. Sans un état palestinien souverain, le Moyen-Orient ne connaitra jamais ni la paix, ni le développement et Israël vivra toujours dans la peur d’un lendemain incertain. La paix ce n’est pas les Accords d’Abraham mais la reconnaissance des droits légitimes palestiniens. Certes, Israël a l’armée la plus forte de la région mais les Palestiniens ont la rage la plus amère pour la reconnaissance de leur droit à une patrie. Salut à bon entendeur.

