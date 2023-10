Conflit Israël – Hamas – « Cette guerre sera longue et le prix à payer sera élevé » (Yoav Gallant)

La menace avant la vengeance. Et pour cause, lors de la rencontre du Secrétaire d’État américain Antony Blinken avec le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant à Tel Aviv, ce lundi 16 octobre, ce dernier n’a pas caché l’objectif de l’armée israélienne à savoir l’invasion au plus vite la bande de Gaza afin d’en découdre avec le Hamas et ses hommes armés.

Verbatim :

[« Monsieur Blinken, je vous remercie d’être venu en Israël. Nous avons toujours su – nous savions que les États-Unis étaient un grand allié. Mais aujourd’hui, les gens en Israël, dans le monde, voient de leurs propres yeux que vous êtes ici pour la deuxième fois cette semaine, que des hauts fonctionnaires américains sont ici tous les jours, et que le drapeau américain est sur – navigue sur des bateaux en Méditerranée, et nous savons ce que cela signifie.