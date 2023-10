Marrakech – Points clés à retenir des réunions du FMI/Banque mondiale au Maroc (Reuters)

Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont clôturé dimanche leurs réunions annuelles au Maroc avec quelques progrès dans l’augmentation de leurs ressources de prêt, tout en étant confrontés à un nouveau choc économique dû au conflit Israël-Gaza.

Les discussions dans le centre touristique de Marrakech, non loin de l’épicentre du tremblement de terre dévastateur de septembre, ont porté sur une économie mondiale en déclin, plombée par la dette, l’inflation et les conflits, un écart de richesse croissant entre les pays riches et pauvres et des efforts défaillants pour lutter contre le changement climatique.

Voici les principaux points à retenir, selon l’équipe de Reuters:

1 – QUELQUES PROGRÈS DE FINANCEMENT

Les pays membres du FMI se sont engagés à augmenter leurs contributions aux quotes -parts d’ici la fin de l’année pour garantir que le Fonds dispose d’une puissance de prêt suffisante pour répondre à une autre crise à grande échelle. Ils n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur un plan américain qui retarderait les changements d’actionnariat qui céderaient plus d’influence à la Chine, avec de nouvelles négociations au cours des deux prochains mois.

L’organe directeur de la Banque mondiale a approuvé sa nouvelle vision visant à « créer un monde sans pauvreté sur une planète vivable », intégrant sa nouvelle mission de lutte contre le changement climatique, et a approuvé de nouvelles mesures pour permettre l’utilisation de capitaux hybrides de type dette et un nouveau portefeuille. plateforme de garantie qui pourrait ensemble rapporter jusqu’à 100 milliards de dollars de nouveaux prêts sur une décennie.

2- PAS DE CONSENSUS SUR LE CONFLIT AU MOYEN-ORIENT

L’attaque du Hamas contre Israël a bouleversé un scénario soigneusement élaboré pour les réunions, mais les dirigeants du FMI et de la Banque mondiale ont été lents à réagir aux risques présentés par le conflit, allant de la hausse des prix de l’énergie, aux impacts potentiels sur le commerce et à une nouvelle crise des réfugiés.

Les dirigeants financiers du G20 et les comités directeurs des deux institutions n’ont pas non plus publié de communiqués conjoints en raison de désaccords sur la guerre d’invasion de l’Ukraine par la Russie. Mais contrairement à la ferme condamnation des attaques du Hamas par les démocraties du G7, les groupes les plus nombreux et les plus diversifiés ont omis de mentionner le Moyen-Orient.

3- UNE ÉCONOMIE « QUI BOÎTE »

Les nouvelles perspectives du FMI – approuvées avant l’escalade du conflit entre Israël et le Hamas – prévoient un ralentissement de la croissance économique mondiale de 3,5 % l’année dernière à 3 % cette année et à 2,9 % l’année prochaine, soit une baisse de 0,1 % par rapport à une estimation précédente de 2024.

4 – L’INFLATION RESTE ÉLEVÉE

L’inflation mondiale devrait passer de 6,9 % cette année à 5,8 % l’année prochaine, ce qui reste élevé. Les banquiers centraux ont indiqué qu’ils étaient prêts à mettre fin aux hausses de taux d’intérêt si les événements le permettaient, espérant que l’inflation puisse enfin être maîtrisée sans que l’atterrissage ne soit trop brutal. Pierre-Olivier Gourinchas, économiste en chef du FMI, a qualifié l’économie mondiale de « boiteuse, pas de sprint ».

5- ACCORDS SUR LA DETTE ET RÉFORMES

Au-delà des grandes économies développées, la hausse des taux directeurs, la vigueur du dollar et les incertitudes géopolitiques s’ajoutent aux défis auxquels est confronté le reste du monde. La Turquie était sous les feux de la rampe, le ministre des finances Mehmet Simsek présentant son plan de réforme. « Le plus grand problème structurel est de réduire l’inflation. Et ils y travaillent », a déclaré Murat Ulgen, responsable mondial de la recherche sur les marchés émergents chez HSBC.

Le Kenya cherche à éviter de sombrer dans le surendettement et le gouverneur de sa banque centrale a déclaré à Reuters qu’il prévoyait de racheter un quart de son obligation internationale de 2 milliards de dollars arrivant à échéance en juin, ce qui a fait grimper son obligation de 2024 de 1,2 cents sur le dollar. Un accord de restructuration de la dette a vu le jour :

La Zambie a finalement accepté un protocole d’accord de restructuration de la dette avec des créanciers tels que la Chine et la France. Les progrès concernant le Sri Lanka ont été moins clairs. Le Sri Lanka a déclaré jeudi qu’il avait conclu un accord avec la Banque d’exportation et d’importation de Chine couvrant environ 4,2 milliards de dollars de dette, alors que les discussions avec d’autres créanciers officiels sont au point mort.

6- LE RÉTRÉCISSEMENT DE LA DETTE

Le lourd fardeau de la dette des économies avancées – des États-Unis à la Chine et à l’Italie – a été un thème récurrent des réunions, qui ont eu lieu après que les marchés financiers ont poussé les rendements obligataires américains à la hausse ces dernières semaines.

Le gouverneur de la banque centrale italienne, Ignazio Visco, a déclaré que les marchés avaient l’impression de « réévaluer la prime de terme », les investisseurs devenant plus nerveux à l’idée de détenir des dettes à long terme. Joyce Chang, présidente de la recherche mondiale de JPMorgan, a présenté les choses autrement.

« Les justiciers obligataires sont de retour et la grande modération est terminée », a-t-elle déclaré lors d’un débat sur la période de deux décennies de calme économique relatif qui a précédé la crise financière de 2008/2009.

La lutte contre le changement climatique est l’un des domaines politiques où cette évolution pourrait avoir des répercussions. Vitor Gaspar, chef de la division fiscale du FMI, a averti que les politiques actuelles basées sur les subventions ne parvenaient pas à produire des émissions nettes nulles et que leur augmentation ferait exploser la dette publique sans tarification du carbone pour générer des revenus.

7 – LES RISQUES SONT ORIENTÉS À LA BAISSE

Les taux d’intérêt élevés placeront certains emprunteurs dans une situation plus précaire, a averti le FMI dans son rapport sur la stabilité financière dans le monde. Il estime qu’environ 5 % des banques dans le monde sont vulnérables aux tensions si ces taux restent élevés plus longtemps, et que 30 % des banques supplémentaires – dont certaines des plus grandes banques du monde – seraient vulnérables si l’économie mondiale entrait dans une période prolongée de faible croissance et d’inflation élevée.

8- LA LUTTE D’INFLUENCE

La guerre en Ukraine, le protectionnisme commercial croissant et les tensions entre les États-Unis et la Chine rendent la recherche de consensus plus difficile. Avant Marrakech, on a beaucoup parlé de la réorganisation du FMI et de la Banque mondiale afin de mieux refléter l’émergence d’économies comme la Chine et le Brésil, mais les mesures prises lors des réunions risquent de les retarder.

« Le grand thème de cette semaine est que les pays du G7 s’efforcent d’effacer les promesses brisées », a déclaré Kate Donald, responsable du bureau d’Oxfam International à Washington DC. « Malgré les milliards de dollars nécessaires pour lutter contre la pauvreté et le dérèglement climatique, il n’y a eu aucun signe d’argent frais.

Article19.ma