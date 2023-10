Affaire Pegasus – L’ex-cheffe du renseignement espagnol dans les filets de la justice

Scandale politique. L’ex-cheffe des services de renseignement espagnols a été inculpée pour « l’espionnage » du président régional indépendantiste catalan, Pere Aragonès, au moyen du logiciel Pegasus, a annoncé, ce lundi 16 octobre, la justice espagnole.

Paz Esteban, qui avait payé la facture de ce scandale en étant destituée l’an dernier par le gouvernement de Pedro Sanchez, a été convoquée par le juge barcelonais en charge de l’affaire le 13 décembre, a rapporté le journal Le Monde.

Dans un document judiciaire, le magistrat, qui a admis la plainte de M. Aragonès, affirme que les faits dénoncés par l’indépendantiste modéré ont les « caractéristiques » de « possibles infractions pénales comme l’écoute illégale de communications et l’espionnage informatique ».

« L’admission de la plainte (…) est un pas important en vue d’établir toute la vérité », a salué M. Aragonès dans un message publié sur X, anciennement Twitter. « Nous voulons savoir qui a ordonné l’espionnage du mouvement indépendantiste », a ajouté le président régional catalan, qui avait porté plainte l’an dernier contre Mme Esteban et contre NSO, la société israélienne ayant conçu Pegasus, ajoute la même source.

L'admissió de la querella que vaig presentar fa més d'un any contra l'exdirectora del CNI pel cas Pegasus és un pas important per esclarir tota la veritat. Volem saber qui va ordenar espiar l'independentisme. La vulneració de drets fonamentals i polítics no pot quedar impune. https://t.co/1eTQkS8CTV

— Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) October 16, 2023