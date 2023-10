Guerre de Gaza – « Les actions du Hamas ne représentent pas le peuple palestinien », selon le président Mahmoud Abbas

Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a souligné dimanche que « les politiques et les actions du Hamas ne représentent pas le peuple palestinien », selon l’agence de presse officielle palestinienne (WAFA).

Lors d’un appel téléphonique avec le président vénézuélien, Nicolas Maduro, Abbas a également décrit l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) comme « le seul représentant légitime du peuple palestinien ».

Par ailleurs , Abbas a affirmé que « les politiques et les actions du Hamas ne représentent pas le peuple palestinien, et que les politiques, programmes et décisions de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) sont ce qui représente le peuple palestinien en tant que seul représentant légitime du peuple palestinien ».

Abbas a souligné la nécessité de « mettre immédiatement fin à l’agression israélienne contre « notre peuple, de le protéger et de permettre l’ouverture d’urgence de couloirs humanitaires vers la bande de Gaza, de fournir des fournitures médicales et de livrer de l’eau, de l’électricité et du carburant aux citoyens », selon à l’agence ».

Le président palestinien a renouvelé son rejet total du « déplacement de notre peuple de la bande de Gaza, car cela équivaudrait à une seconde Nakba pour notre peuple », dit-il.

Abbas a affirmé « son rejet du meurtre de civils des deux côtés et a appelé à la libération des civils, des prisonniers et des détenus des deux côtés », réitérant son « renoncement à la violence, son engagement en faveur de la légitimité internationale… et la nécessité de rechercher une solution politique qui mette fin à l’occupation », selon WAFA.

Depuis qu’Israël a commencé ses raids, en réponse à l’attaque du Hamas qui a tué 1 300 Israéliens, pour la plupart des civils, plus de 2 300 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués et près de 10 000 ont été blessés, selon ce que Reuters a rapporté du autorités de la bande de Gaza.

Plus de 420 000 personnes ont quitté leur foyer.

