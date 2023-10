Diplomatie – Washington nomme l’ex ambassadeur Satterfield pour « faire face à la crise humanitaire à Gaza »

Le président Biden a nommé l’ancien ambassadeur David Satterfield au poste d’envoyé spécial pour les questions humanitaires au Moyen-Orient. L’envoyé spécial Satterfield dirigera la diplomatie américaine pour faire face d’urgence à la crise humanitaire à Gaza, notamment en facilitant la fourniture d’une aide vitale aux personnes les plus vulnérables et en promouvant la sécurité des civils, en coordination avec les Nations unies et les partenaires américains, a dévoilé un communiqué du Département d’État américain, rendu public ce dimanche.

« Satterfield dirigera une campagne visant à atténuer les retombées humanitaires de l’attaque terroriste du Hamas contre Israël, en soutenant les efforts essentiels de l’Agence américaine pour le développement international et du Bureau de la population, des réfugiés et des migrations du département d’État », selon les termes de ce communiqué.

« Son rôle s’inscrit dans le cadre de l’engagement de longue date des États-Unis en faveur de la paix et de la stabilité dans la région », souligne la même source.

Que faisait Satterfield avant?

Les décennies d’expérience diplomatique de l’envoyé spécial Satterfield et son travail au milieu de certains des conflits les plus difficiles du monde seront déterminants dans nos efforts continus pour répondre aux besoins humanitaires urgents, précise le communiqué.

Son expérience régionale s’étend sur plus de quarante ans, avec des affectations en Syrie, en Tunisie, en Arabie saoudite et deux missions au Liban. Il a été secrétaire adjoint par intérim pour les affaires du Proche-Orient, directeur des affaires arabes et israélo-arabes au département d’État et directeur des affaires du Proche-Orient au sein du Conseil national de sécurité de 1993 à 1996, où il a principalement travaillé sur le processus de paix israélo-arabe. Depuis qu’il a quitté le gouvernement, l’envoyé spécial Satterfield est directeur du Baker Institute for Public Policy de l’université Rice, ajoute la même source.

Article19.ma