Finances – Le FMI clôture les réunions à Marrakech « sans consensus » sur les conditions de financement (Reuters)

Les pays du Fonds monétaire international ne se sont pas mis d’accord samedi sur un plan soutenu par les États-Unis pour stimuler le financement du FMI sans donner plus d’actions à la Chine et à d’autres grands marchés émergents, mais ont promis une « augmentation importante » des ressources de prêt d’ici la fin de l’année.

Alors que les réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale se clôturent au Maroc, une déclaration du président du comité directeur du FMI appelait à de nouvelles contributions aux quotas qui « entretiendraient au moins la enveloppe de ressources actuelle du Fonds » à l’expiration des accords d’emprunt bilatéraux d’une valeur de 185 milliards de dollars, a rapporté Reuters.

Les quotas, apportés par les pays membres au prorata de leur participation, ne constituent qu’environ 40 % des quelque 1 000 milliards de dollars de prêts de puissance de feu du FMI, et le Fonds affirme qu’une plus grande proportion de quotas fournirait plus de certitude en matière de prêt à mesure que les chocs économiques augmentent, souligne la même source.

+ Un 3ème président du conseil d’administration du FMI pour représenter les pays africains +

Le plan du Trésor des États-Unis pour que les pays contribuent à de nouveaux fonds de quotas au prorata de leurs participations actuelles – inchangées depuis 2010 – avait reçu le soutien des pays du G7, de l’Inde et d’un certain nombre d’autres marchés émergents.

La Chine, dont l’économie est maintenant trois fois plus grande qu’elle était en 2010, a continué à faire pression pour plus d’actions du FMI. Le gouverneur de la Banque populaire de Chine, Pan Gongsheng, a déclaré dans un communiqué à la réunion de l’IMFC que Pékin voulait à la fois une augmentation des quotas et un réalignement des actions « pour refléter les poids relatifs des membres dans l’économie mondiale et renforcer la voix et la représentation des marchés émergents et des pays en développement ».

Les membres de l’IMFC ont accepté d’ajouter un troisième président du conseil d’administration du FMI pour représenter les pays africains, un édulcorant clé pour le « plan de quotas proportionnels » des États-Unis. Pan a déclaré que la Chine soutenait cette décision, mais qu’il s’agissait d’une question distincte de la formule de participation.

La déclaration du président de l’IMFC a laissé la porte ouverte à une éventuelle adoption du plan ultérieur de l’argent américain, notant que des « arrangements transitoires » pourraient être nécessaires. Il a également demandé au conseil d’administration du FMI de proposer des options pour modifier la formule d’actionnariat d’ici juin 2025.

Cela accélérerait le prochain examen quinquennal des quotas et répondrait à l’appel de la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, pour une date limite d’ajustement de sa participation afin de préserver sa crédibilité.

Un responsable du Trésor américain a déclaré aux journalistes que, malgré l’absence d’accord ferme, il y avait de bons progrès sur la question des quotas, les pays discutant de leurs positions et un accord « de plus en plus probable » d’ici octobre.

+ Nuages de guerre +

Forger un accord pour augmenter les 1 000 milliards de dollars de prêts de puissance de feu du FMI pour lui permettre de répondre à une autre crise économique à grande échelle a été l’une des plus grandes tâches pour Georgieva lors des réunions dans le centre touristique du désert de Marrakech quelque peu éclipsé.

La présidente de l’IMFC, la ministre espagnole de l’économie, Nadia Calvino, a déclaré que les membres étaient à nouveau incapables de parvenir à un consensus sur un communiqué conjoint au milieu de désaccords sur le langage du conflit, malgré le fait que de nombreux pays membres condamnent à la fois l’invasion de l’Ukraine par la Russie et le meurtre de civils en Israël et à Gaza.

Mais la semaine a été éclipsée par le conflit croissant entre Israël et le Hamas, et Georgieva a clôturé l’événement par un avertissement inquiétant qu’il ajoutait à l’incertitude économique mondiale.

« Je peux dire que le choc que les gens ont ressenti est venu lors de nos réunions », a déclaré Georgieva, notant que ces sentiments sont passés des attaques contre des « civils innocents » en Israël à « la nécessité de trouver maintenant des moyens d’empêcher la perte de vies civiles à Gaza ».

« Ce que nous voyons, bien sûr, c’est une reconnaissance qu’il s’agit d’une autre source d’incertitude », a-t-elle déclaré, ajoutant que beaucoup dépendrait de sa portée et de sa durée.

L’organe directeur de la Banque mondiale n’a pas non plus été en mesure de publier un communiqué conjoint, bien qu’il ait noté dans une déclaration le président du Comité du développement des Émirats arabes unis que « la plupart des membres » soutenaient le langage des dirigeants du G20 sur la guerre en Ukraine.

Le Comité du développement a officiellement approuvé la nouvelle vision de la Banque mondiale « de créer un monde exempt de pauvreté sur une planète vivable », visant à étendre sa mission au changement climatique, aux pandémies, aux États fragiles et à d’autres défis mondiaux, ajoute Reuters.

Article19.ma