Guerre Israël / Gaza – Marche de dizaines de milliers de Marocains à Rabat en solidarité avec le peuple palestinien

Événement. « Non à l’agression israélienne », « Non aux massacre à Gaza! », « Non à la normalisation », «Non à la colonisation israélienne », Luttons pour Gaza, luttons pour la dignité… », tels sont quelques slogans que des milliers de Marocains ont chanté, ce dimanche 15 octobre à Rabat, lors de la marche de solidarité avec le peuple palestinien, suite au déclenchement depuis une semaine d’actions militaires israélienne dans la bande de Gaza.

Au cours de cette marche, les participants ont exprimé l’attachement du peuple marocain à la défense de la cause palestinienne et des droits légitimes du peuple palestinien à vivre en paix et en sécurité.

Des manifestants jeunes et moins jeunes y compris des femmes et des filles portaient des drapeaux palestiniens et dénonçaient les attaques de l’armée israélienne contre Gaza et sa population civile.

+ « Le Maroc condamné les attaques contre les civils d’où qu’il soient » +

La marche a démarré tôt dans la la matinée sur les principales avenues de la capitale, avant de converger vers le Parlement situé sur l’Avenue Mohammed V.

Des militants islamistes ont brûlé le drapeau israélien tout scandant des chants anti-américains et anti-sionistes. Certains chants comportaient des allusions à « la guerre de Khyber » qui remonte au début de l’Islam (VIIème siècle).

Vers 13h00, les manifestants se sont dispersés tranquillement sans aucun incident.

Pour rappel. le ministere des Affaires étrangères avait indiqué, dans un communiqué, que le Maroc exprime « sa profonde préoccupation » suite à la détérioration de la situation et au déclenchement des actions militaires dans la bande de Gaza et « condamne les attaques contre les civils d’où qu’ils soient. »

Article19.ma