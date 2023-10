Subvention de la musique et des arts chorégraphiques – Ouverture des candidatures au titre de la 2ème session de 2023

Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication- Département de la Culture- a annoncé l’ouverture des candidatures pour bénéficier des subventions relatives à la musique et aux arts chorégraphiques au titre de la deuxième session de l’année 2023.

Cette subvention concerne la production musicale et de la chanson, la promotion et la distribution des produits musicaux, la participation aux festivals internationaux de musique, les résidences artistiques, les arts de la scène et la chorégraphie, a relevé la même source.

Les candidatures se font obligatoirement et exclusivement par voie électronique, jusqu’au 29 octobre, sur la plateforme dédiée “https://daam.minculture.gov.ma”.

Article19.ma