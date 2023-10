Culture – Les parfums du Maroc et d’Orient embaument les sens à l’IMA

L’Institut du Monde arabe (IMA) à Paris abrite une exposition, à la fois visuelle et olfactive, puisée dans une collection exceptionnelle d’œuvres d’artistes issus de différents pays, dont le Maroc, plongeant les visiteurs dans les senteurs et l’histoire d’Orient, du Haut-Atlas et des rives de l’Euphrate.

Manuscrits, miniatures, textiles, peintures, photographies, installations, vidéos…près de 200 œuvres d’artistes modernes et contemporains, notamment les Marocains Farid Belkahia, Hicham Berrada ou encore Btihal Remli, donnent à voir et à sentir combien les fragrances ont toujours constitué une ‘’dimension essentielle’’ dans les pratiques culturelles, sociales et intimes du monde arabe, du Haut Atlas aux rives de l’océan Indien.

« Le Maroc est un pays phare de l’exposition +Parfums d’Orients+ », a souligné, dans une déclaration à la MAP, le président de l’IMA, Jack Lang, mettant en avant ‘’la contribution remarquable des artistes marocains et l’excellence de leurs œuvres’’.

Il a, en outre, relevé que les parfums et saveurs qui caractérisent le Royaume (fleurs, roses, cuir, épices, huiles..) incarnent l’essence de l’Orient, ajoutant que ceux-ci sont au cœur de cette exposition « inédite », aussi bien visuelle et qu’olfactive.

+ Une relation fusionnelle entre les parfums et le monde arabe +

L’exposition offre ainsi aux visiteurs l’opportunité d’explorer les différentes senteurs et le patrimoine olfactif « unique » du Royaume, les transportant dans un voyage sensoriel sans équivalent, a-t-il dit.

Au fil d’un parcours de plus de 1.000 m2, mêlant œuvres anciennes et contemporaines, jalonné de dispositifs odorants, cette exposition-événement, qui se poursuit jusqu’au 17 mars 2024, offre aux visiteurs une immersion dans des senteurs spécialement créées par le parfumeur-créateur Christopher Sheldrake.

Depuis les routes commerciales d’Arabie où transitaient l’encens, l’ambre, l’oud ou encore les épices, jusqu’aux rituels qui ont traversé les siècles, l’événement plonge le public dans un véritable voyage des sens en Orient.

L’exposition raconte aussi la relation fusionnelle qui unit les parfums et le monde arabe, et met en lumière leur longue relation, les senteurs qui caractérisent leur union, les nombreuses coutumes qui les lient et dont le rôle social est essentiel.

Une programmation culturelle variée (concerts, colloques, ateliers, projections cinéma, rencontres littéraires…) rythme aussi cet événement.

Article19.ma