Tourisme – L’ONMT lance sa nouvelle campagne mondiale “Forever Marrakech”

L’Office Nationale Marocain du Tourisme (ONMT) a dévoilé, vendredi, la nouvelle campagne “Forever Marrakech” qui incarne la résilience de Marrakech et du Maroc, et dont la vocation est de réaffirmer Marrakech et plus largement le Maroc comme une destination incontournable.

“Forever Marrakech, Tant que le soleil se lèvera, Marrakech brillera”, telle est la signature de cette nouvelle campagne à l’intense charge émotionnelle dévoilée aujourd’hui en avant-première lors de la séance plénière des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI), a indiqué l’ONMT dans un communiqué.

L’affluence internationale de ces Assemblées ont été une occasion exceptionnelle pour lancer cette campagne afin de montrer au monde entier que Marrakech, comme le Maroc, est une destination d’exception qui continuera à briller de sa lumière caractéristique et à accueillir chaleureusement tous ceux qui souhaitent la découvrir.

Le maintien de cet évènement, rassemblant près de 14.000 personnes de plus de 150 nationalités, reste la preuve la plus évidente que la ville est en capacité d’accueillir des voyageurs du monde entier.

+ La campagne sera déployée en France, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, et aux États-Unis d’Amérique +

Lors de sa projection, le film “Forever Marrakech” a été chaleureusement accueilli par l’ensemble des participants présent à la grand-messe financière, fait savoir le communiqué.

L’objectif de cette campagne est de rassurer les voyageurs du monde, mais aussi de mettre en exergue la fierté des marocains et la résilience de tout un peuple, qui va déjà de l’avant.

Dans le film de cette campagne, la caméra vient magnifier la lumière qui effleure les visages et les façades colorées de la ville et révèle les trésors des galeries d’art et de l’artisanat local.

Alors que la sublime Marrakech se réveille et se dévoile à nous, sans artifice et à l’humanité débordante, en harmonie avec la lumière, elle laisse place à la joie mesurée et à la vie.

Pour accompagner ce lancement, l’ONMT met en place également une nouvelle identité graphique symbolisant le jour qui se lève et qui continuera d’illuminer la ville à l’infini : “Forever Marrakech” accompagné d’une signature très forte “Tant que le soleil se lèvera, Marrakech brillera”.

Et comme rien n’a été laissé au hasard, cet hommage est porté par la voix de la chanteuse marocaine Meryem Aboulouafa qui, pour l’occasion, interprète ses textes à l’honneur de Marrakech, teinté par ses richesses spécifiques et les montagnes de l’Atlas.

Cette nouvelle campagne de l’ONMT sera déployée dans les prochains jours dans les marchés stratégiques à savoir la France, l’Espagne, l’Allemagne, le Royaume-Uni, les Etats-Unis d’Amérique, principalement en Digital et affichage urbain statique et dynamique.

L’Office, qui vise à donner le même élan et dynamisme aux différentes régions du Maroc, s’attèlera ensuite à sublimer de la même manière l’ensemble des autres villes touristiques du Royaume.

Article19.ma