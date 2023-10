Kiosk – Bruno Le Maire à Marrakech : « un signe de réchauffement » des relations France – Maroc?

Pour la première fois depuis janvier 2020, le ministre de l’Economie se rend dans le royaume avec lequel la France entretient une relation compliquée Les faits – Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, se rend à Marrakech (11 au 13 octobre) dans le cadre des assemblées d’automne du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale.

Il aura également des entretiens avec le Premier ministre du royaume, Aziz Akhannouch, ainsi qu’avec son homologue Nadia Fettah Alaoui et les responsables du patronat. Un signe d’un réchauffement de la relation bilatérale. Entre la France et le Maroc, l’heure semble venue de relancer la relation bilatérale. C’est du moins le souhait des officiels français qui ne ménagent pas leurs efforts.

« Cette relation bilatérale a besoin d’être renouvelée, confie une source élyséenne. Le Maroc est un ami de longue date, le restera et restera un pays maghrébin très proche de nous pour longtemps. Il y a des raisons objectives aujourd’hui de faire autrement que par le passé », relève le journal parisien L’Opinion.

Ces trois dernières années, les liens s’étaient pourtant distendus pour de multiples raisons : la restriction de la politique française sur les visas contre un manque de coopération du Maroc pour les opérations de reconduite des illégaux durant la crise sanitaire, des annonces non coordonnées d’une visite du président Macron dans le royaume, une série d’articles jugés sévères dans les médias français, des soupçons d’espionnage des officiels français par le Maroc… Bref, on continuait à se parler, mais mezza vocce, souligne le journal.

Et le refus marocain de l’envoi d’une assistance française durant le dernier séisme a pu être interprété comme le signe supplémentaire d’une dégradation de la relation. Le palais vient de donner quelques gages de sa volonté de renouer plus ouvertement le dialogue. Il a envoyé son ministre délégué à la Défense, Abdeltif Loudiyi, fin septembre à Bastia pour la commémoration du débarquement en Corse. Ce dernier s’est entretenu avec Emmanuel Macron en marge de l’évènement, rappelle la même source.

L’ambassadeur français à Rabat, Christophe Lecourtier, a aussi présenté récemment ses lettres de créances au roi après avoir pris son poste en septembre 2022. Dans la foulée, Bruno Le Maire se rend à Marrakech pour les assemblées d’automne du FMI et de la Banque mondiale. Il est accompagné du directeur du Trésor, Emmanuel Moulin, et du patron de l’Agence française de développement (AFD), Rémy Rioux. Sa dernière visite dans le royaume remonte à janvier 2020.

Bruno Le Maire sera reçu jeudi par le Premier ministre du royaume, Aziz Akhannouch, et aura un entretien avec son homologue, Nadia Fettah Alaoui. Au menu de leurs discussions : la situation économique mondiale, les enjeux de la reconstruction après le séisme, la coopération économique dans les secteurs d’intérêts communs (industries vertes, énergies renouvelables, hydrogène et santé). Vendredi, le patron de Bercy déjeunera avec les responsables de la CGEM, le patronat marocain. Le royaume a une politique ambitieuse en matière d’énergies, particulièrement pour la mise en valeur de l’hydrogène vert.

« Beaucoup d’entreprises françaises sont susceptibles de travailler efficacement dans ce secteur, poursuit la source élyséenne. Si le Maroc, comme c’est son plan, développe cette énergie massivement au Sahara, son débouché naturel sera la France. Parce que l’exportation se fera via l’Espagne puis vers la France à travers le projet de pipeline européen d’hydrogène H2Med reliant l’Espagne et la France. »

+Sahara : faire évoluer la position française +

Plusieurs contrats arrivent à terme, notamment ceux de la distribution d’eau, autrefois gagnés par Veolia et Suez. Il y a aussi de grands projets comme la construction d’usines de dessalement, l’extension de la Ligne à grande vitesse (TGV marocain), le prolongement des tramways de Rabat et Casablanca et le renouvellement de la flotte d’avions de la Royal Air Maroc.

Le royaume est pour nous un partenaire essentiel doté d’un tissu économique diversifié et dynamique Elysée « Partenaire essentiel ».

« A l’heure du resserrement des chaînes de valeurs et de leur sécurisation, le royaume est pour nous un partenaire essentiel doté d’un tissu économique diversifié et dynamique, ajoute la source élyséenne. Ses installations industrielles emploient des compétences formées par les entreprises françaises. Celles-ci sont utiles à la relocalisation de nos industries. »

À Paris, après avoir nourri beaucoup d’espoirs sur l’intensification du partenariat économique avec l’Algérie, on semble en faire le deuil pour privilégier le royaume. Mais le Maroc a énormément diversifié ses partenariats économiques ces dernières années, intensifiant notamment ses échanges avec l’Espagne et la Chine.

La France reste bien positionnée compte tenu de la présence de la quasi-totalité des entreprises du Cac 40 et de présence de 100 000 Français enregistrés au Maroc. Mais rien n’est acquis et l’attribution des gros contrats dépendra aussi du capital dont jouira Paris au moment de leur conclusion. La clé du dégel définitif sera politique.

La France, qui autrefois faisait figure de meilleure alliée, est perçue comme un partenaire à la traîne depuis que Donald Trump a reconnu la « marocanité » du Sahara occidental — avant que l’Espagne et Israël ne fassent de même. Le roi juge dorénavant la qualité de ses partenaires à l’aune de leurs prises de position sur ce dossier.

« Des discussions discrètes sont en cours pour faire évoluer la position officielle française en remplaçant un pronom indéfini par un pronom défini afin de dénouer ce nœud. Cela pourrait se traduire par une déclaration du chef de l’Etat français qui reconnaîtrait le plan d’autonomie marocain comme « la » solution crédible au lieu d’« une » solution; solution sérieuse pour régler le différend du Sahara occidental », croit savoir ce journal.

« Nous avons toujours été les meilleurs garants de l’intérêt marocain sur ce sujet-là pour une simple raison, conclut la source élyséenne. Le Sahara occidental est pour le Maroc une question de souveraineté et de sécurité nationale. Et au Conseil de sécurité des Nations Unies, au long cours, nous avons toujours veillé à ce que la sécurité nationale du Maroc ne soit, sur ce sujet, mise en cause par personne. Nnous continuons de le faire. Les Allemands, les Espagnols, les Américains, les Britanniques ont amendé leur position, c’est vrai. Mais ils l’ont simplement alignée sur ce qui est la position française de longue date. » (L’Opinion)

