Vidéo – Mme Bouayach : il est temps de « légalement » et « concrètement » abolir la peine capitale au Maroc

Au siège du CNDH, ce jeudi 12 octobre 2023, à l’occasion de la « Journée mondiale contre la peine capitale », Mme Amina Bouayach, présidente du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), a lancé un urgent appel à l’abolition de la peine de mort.

Mme Bouayach a attiré l’attention de son auditoire, lors d’une conférence de presse, sur le fait que la peine de mort est un châtiment qui repose sur « la notion de vengeance », et non sur la réhabilitation et l’intégration. D’ailleurs, son exécution « n’a pas constitué un moyen de dissuasion contre l’action criminelle… », a-t-elle ajouté.

La Coalition marocaine contre la peine de mort, le Conseil national des droits de l’Homme, l’Observatoire Marocain des Prisons, et l’association « Ensemble contre la peine de mort », en lien avec les réseaux abolitionnistes des parlementaires, avocats, journalistes, enseignants et entrepreneurs, entendent à cette occasion renouveler leur plaidoyer pour l’abolition de la peine de mort en invitant notamment le gouvernement à voter en faveur de la résolution de l’Assemblée des Nations unies appelant à un moratoire universel sur l’application de la peine de mort.

+ Torture psychologique et sociale +

Mme Bouayach a évoqué « la torture psychologique et sociale qui résulte de la suspension pratique de la peine tout en la gardant présente dans les textes juridiques.

« Cette situation est similaire à quelqu’un qui décide de punir l’auteur d’un crime une fois, puis renouvelle sa décision le lendemain, et le répète pendant de nombreuses années », rappelle-t-elle.

Par ailleurs, elle a estimé que le Maroc devrait s’inscrive dans le contexte global actuel, et de ne pas rester en marge de la dynamique mondiale, en maintenant la peine capitale.

Il est à noter que la tendance universelle est à l’abolition de la peine de mort. Au total, plus des deux tiers des Etats (144 Etats) ont aboli la peine capitale en droit ou en pratique.

Le Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, est aujourd’hui ratifié par 90 Etats. Au sein de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), 33 Etats sur 57 ont aboli ou observent un moratoire de fait sur l’application de la peine de mort.

Au Maroc, la dernière exécution de la peine capitale remonte au début des années 90 du siècle dernier, et qu’actuellement, une centaine de condamnés à mort survivent péniblement dans les couloirs de la mort.

