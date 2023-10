Économie – L’économie marocaine est « très dynamique » et « tournée vers l’avenir » (DG du FMI)

L’économie marocaine est très dynamique, diversifiée et tournée vers l’avenir, a affirmé, jeudi à Marrakech, la Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva.

Le Maroc a engagé une série de réformes ces dernières décennies, qui ont permis de doubler le produit intérieur brut (PIB) et d’avoir une économie très dynamique, diversifiée et tournée vers l’avenir, a souligné Mme Georgieva, qui s’exprimait lors d’une conférence de presse à l’occasion des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale (BM) et du FMI.

Elle a également salué la résilience de l’économie marocaine face aux différents chocs, grâce à la mise en place d’une panoplie de réformes pour doter le Royaume d’institutions solides, d’une vision claire et d’une meilleure capacité d’adaptation au contexte actuel marqué par la succession de crises.

+ Le Maroc, un exemple à suivre +

Dans ce sens, Mme Georgieva a fait savoir que le Maroc est un exemple à suivre en la matière, à la faveur de ses efforts considérables pour renforcer ses fondamentaux macroéconomiques et sa résilience.

Elle s’est, en outre, félicitée de la gestion rapide et efficace des effets du séisme d’Al Haouz ainsi que de l’élan de solidarité extraordinaire des Marocains face à cette tragédie, rappelant sa visite effectuée, lundi dernier, au lycée collégial du Haut Atlas dans la commune d’Asni (province d’Al Haouz), où elle a pris connaissance des actions menées pour assurer un retour rapide des enfants aux bancs de l’école.

Par ailleurs, elle a évoqué l’exploit du Maroc à la Coupe du Monde Qatar 2022, en tant que premier pays africain et arabe à atteindre les demi-finales, notant que la performance des Lions de l’Atlas est une véritable « source d’inspiration » qui démontre « qu’une bonne équipe peut toujours atteindre ses objectifs en travaillant main dans la main ».

Cet événement planétaire, qui revient en terre africaine 50 ans après, offre l’occasion aux décideurs économiques et financiers de prendre connaissance de près des avancées réalisées et des progrès accomplis par le Maroc sous le leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI dans divers domaines.

Article19.ma