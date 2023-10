Profil – Qui est le mystérieux commandant du Hamas connu sous le nom de Deif « l’invité » ?

Le commandant du Hamas, Mohammed Deif est célèbre pour être insaisissable, gardant son visage hors du domaine public et n’apparaissant que rarement dans les messages vidéo, y compris une après l’attaque surprise du Hamas contre Israël, voici les informations collectés par Sky News.

Le commandant secret derrière l’attaque du Hamas contre Israël samedi est une figure obscure, Mohammed Deif, le commandant de l’aile militaire du groupe militant, est connu sous le nom de « l’invité », ou parfois « le chat avec neuf vies ».

+ L’opération « Déluge Al Aqsa » +

Le premier surnom est tiré de son nom de guerre – Deif signifie invité en arabe – faisant référence à son habitude de rester avec différents sympathisants chaque nuit pour éviter d’être détectés, précise Sky News.

La seconde est une référence à son talent pour échapper aux tentatives d’assassinat d’Israël.

Dans les heures qui ont suivi l’attaque surprise du Hamas contre Israël, Deif est apparu dans un message vidéo enregistré, annonçant le début de ce qu’il a appelé « l’opération Al Aqsa Storm ». « En suffit », a-t-il déclaré dans le message, en appelait les Palestiniens à se joindre au combat.

Il a déclaré que l’incursion était en réponse au blocus de Gaza pendant 16 ans, aux raids israéliens à l’intérieur des villes de Cisjordanie au cours de la dernière année, aux violences à Al Aqsa – le site sacré contesté de Jérusalem – à l’augmentation des attaques des colons contre les Palestiniens et à la croissance des colonies. « Nous avons décidé de mettre fin à tout cela », a-t-il déclaré.

+ Un commandant militaire « insaisissable » +

Deif a rejoint le Hamas vers 1990 et a appris l’habileté de faire des bombes sous Yehya Ayyash, un fabricant de bombes renommé connu sous le nom de « l’ingénieur ».

Il a été accusé d’avoir commis une série d’attentats suicides à partir de 1995 et a été tenu personnellement responsable de la mort de dizaines d’Israéliens.

Il a également été crédité d’avoir été l’architecte d’un réseau sophistiqué de tunnels sous la bande de Gaza et d’avoir conçu la fusée Qassam.

Une source du Hamas, qui connaît Deif depuis les années 1990, a déclaré à Reuters que Deif était au cœur des développements au sein de l’aile armée depuis 1994.

En 2002, il est devenu chef des Brigades Qassam – la branche militaire du Hamas – après qu’Israël ait assassiné son ancien chef.

Le profil bas de Deif est la raison de son succès, selon un ancien haut responsable du Hamas qui s’est adressé au Washington Post en 2014.

+ « Le chat avec neuf vies » +

Il n’y a guère de photos de Deif dans le domaine public, ce qui témoigne de sa nature secrète.

« Il garde un profil bas et vit caché parmi la population. Il se déplace avec des passeports et des identités différents », a déclaré Imad Falouji. « Il a réussi jusqu’à présent parce que le cercle autour de lui est très petit. C’est pourquoi il est toujours en vie. »

Falouji a déclaré au journal que Deif était perçu par les Palestiniens comme terre-à-terre et que son attitude dure envers Israël était considérée comme un reflet précis des intérêts des Palestiniens.

Deif est l’homme le plus recherché d’Israël depuis 1995 et a survécu à de multiples tentatives sur sa vie. Mais il ne s’est pas échappé indemne. Il est partiellement paralysé et aurait utilisé un fauteuil roulant. Il aurait également perdu un œil et un bras dans l’une des attaques. Une frappe aérienne israélienne visant Deif en 2014 a laissé sa femme et ses deux enfants morts.

Selon les médias israéliens, l’armée continue de chercher l’assassinat de Deif, il est répertorié comme terroriste mondial spécialement désigné (SDGT) par le département d’État américain.

+ Bio-express +

Il est né Mohammed Diab Ibrahim al Masri dans le camp de réfugiés de Khan Younis dans les années 1960. On sait peu de choses sur son éducation.

Il a ensuite étudié les sciences à l’Université islamique de Gaza, où il faisait partie d’un groupe de théâtre appelé The Returnees.

Deif a continué à agir après avoir rejoint le Hamas, jouant parfois des rôles dans des vidéos de propagande, a déclaré Avi Melamed, expert du Moyen-Orient à l’Institut Eisenhower, au Washington Post.

La dernière fois que sa voix a été entendue, c’était en 2021, lorsqu’il a averti qu’Israël paierait un « coil lourd » s’il ne répondait pas aux exigences du Hamas sur Jérusalem.

Au cours des 11 jours de conflit qui ont suivi, au moins 250 personnes ont été tuées à Gaza et 13 en Israël. Avant cela, on n’avait pas eu de nouvelles de lui depuis sept ans.

