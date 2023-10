Éclairage – La célérité du Maroc face au séisme d’Al Haouz

Les travaux des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI) qui ont débuté, lundi à Marrakech, avec la participation de l’élite économique et financière mondiale ont été marqués par un salut exceptionnel aux grandes réformes entreprises par le Maroc et sa résilience face aux répercussions du séisme d’Al Haouz, par l’ensemble des acteurs internationaux et des institutions représentées à l’occasion de ce conclave planétaire.

L’évènement a été l’occasion pour les décideurs et personnalités étrangers présents de prendre connaissance de près des avancées réalisées et des progrès accomplis par le Maroc sous le leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI dans divers domaines.

Pour sa part, Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, a exprimé sa gratitude envers les autorités marocaines pour leurs politiques responsables, saluant la détermination du Maroc à renforcer sa résilience après le récent tremblement de terre dans la région d’Al Haouz. Durant sa parole la DG a témoigné que le Maroc a « envoyé un signal fort au reste du monde ».

Quant au directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international (FMI), Jihad Azour, il a affirmé dans sa déclaration être « impressionné » par les efforts déployés afin de reconstruire les zones affectées par le séisme d’Al Haouz. Ajoutant que « Le séisme d’Al Haouz a suscité non seulement une grande émotion, mais aussi une forte réponse de la part des autorités publiques et de l’ensemble du peuple marocain ». Par la même occasion il a salué la mobilisation de la société civile qui a accompli « un travail remarquable » au cours des quatre dernières semaines.

Par ailleurs, Alejandra Viveros, cheffe de la communication institutionnelle à la Banque mondiale a affirmé que le Royaume a fait preuve d’une grande résilience et de sa capacité à faire face aux répercussions de ce tremblement de terre. De surcroit, elle n’a manqué de mettre en avant les efforts consentis par les autorités marocaines pour un retour rapide à la vie normale dans les régions affectées par cette catastrophe naturelle.

Dans le même sillage, la Secrétaire d’État au Trésor américain, Janet Yellen, a déclaré que « Malgré tout ce que le Maroc a subi, le fait que cette communauté puisse accueillir une réunion aussi importante que les réunions internationales du FMI et de la Banque mondiale qui se déroulent ici cette semaine est un véritable testament de la résilience de cette communauté ».

+ Reconstruire les habitations endommagées, à réhabiliter les infrastructures, à désenclaver les territoires +

A cette occasion, des explications ont été présentées à la Directrice Générale du FMI et au président de la BM, attestant ainsi que les programmes de reconstruction et le développement économique et social des zones sinistrées sont structurés, de manière urgente, au sein d’un programme ambitieux, volontariste et intégré qui vise à reconstruire les habitations endommagées, à réhabiliter les infrastructures, à désenclaver les territoires, à résorber les déficits sociaux et à promouvoir l’activité économique locale.

En ce qui concerne la scolarité, l’accent a été mis sur la situation des établissements scolaires suite au séisme, et sur les mesures prises pour assurer la continuité pédagogique et la reprise rapide des études.

Article19.ma