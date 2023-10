Diplomatie – Une fête nationale d’Espagne à Rabat, pas comme les autres

L’Ambassade d’Espagne au Maroc a organisé une réception à la résidence de l’Ambassadeur Ricardo Díez- Hochleitner à l’occasion de la Fête Nationale du 12 octobre.

Pour rappel, M. l’Ambassadeur est au Maroc depuis huit ans et c’est la dernière réception qu’il présidera à Rabat, avant de rentrer à Madrid.

Il a eu tout d’abord des mots pour les victimes du séisme d’Al Haouz, pour lesquels un moment de recueil a été observé, tout en exprimant l’admiration pour la réaction des équipes marocaines et l’élan de solidarité démontré par l’ensemble du Maroc.

Dans son discours, M. Díez-Hochleitner a souligné que le cap de l ́excellente entente politique bilatérale s’est renforcé, après la relance des relations bilatérales, « actée le 7 avril 2022 dans la Déclaration Conjointe adoptée lors de la visite officielle du Président du Gouvernement de l’Espagne, M. Pedro Sánchez, à l’invitation de S.M. le Roi Mohamed VI ».

L’Ambassadeur a mis ainsi en exergue que les deux Gouvernements « ont reitéré leur ferme engagement à mener à bien tous les éléments de cette EMBAJADA DE ESPAÑA OFICINA DE COMUNICACIÓN Déclaration conjointe », tout en rappelant que c’est dans cet esprit qu’il faut comprendre le succés de la XIIème RHN à Rabat avec une vingtaine d’accords bilatéraux adoptés. Nous avons aussi une accélération des réunions dans tous les domaines notament sans l’économique avec les cinq foums bilatéraux d’entrepreneurs qui se sont tenus seulement au premier semestre de cette année.

Le chef de la Mission Diplomatique d’Espagne au Maroc s’est aussi réjoui de la solidité des liens qui unissent les deux peuples « voisins et amis » en évoquant la forte hausse du tourisme dans les deux sens et l’arrivée – à travers l’opération Marhaba- de milliers de familles marocaines résidentes en Espagne pour qui les « deux pays portent tant d’estime et de gratitude ».

Se référant au potentiel du Maroc et de l’Espagne comme maillons naturels entre l’Europe, l’Afrique et la Méditérranée, l’Ambassadeur Díez- Hochleitner a réitéré le plein appui de l’Espagne au Maroc aus sein de l’UE et à la coopération entre l’UE et le Royaume, spécialement en ce semestre soù l’Espagne exerce le Présidence du Conseil de l’UE.

Il a auusi voulu rendre aussi hommage à la Fondation des trois Cultures de la Méditérrannée qui fête ses 25 ans de travail inlassable au service de de la paix la tolérance et la convivialité entre peuples et cultures.

Enfin, M. Díez- Hochleitner

a exprimé sa fierté et bonheur pour la désignation du Maroc, du Portugal et de l’Espagne par le Conseil de la FIFA pour organiser la Coupe du Monde de Football de 2030, qui rapportera de grands moments et qui rapprochera les citoyens du monde entier autour des grandes valeurs.

Il est à noter que les invités ont été accueillis par l’Ambassadeur et son épouse, Mme Sylvia Cousteau Vida, le Ministre Conseiller M. Borja Montesino, ainsi que par le Consul Général à Rabat, M . Guillermo Marín et l’Attaché de Défense Colonel Carlos Dominguez.

L ́Ambassade d ́Espagne a été honoré de la présence de Mme. Nadia Fettah, Ministre de l ́Economie et des Finances, en tant que représentant du gouvernement marocain. Ont assisté aussi à la réception M. Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie et du Commerce, M. Mohammed Abdeljalil, Ministre du Transport et de la Logistique et M. Nizar Baraka, Ministre de l ́Equipement et de l ́Eau. Ambassadeurs, autorités, représentants des administrations et autorités régionales locales marocaines, diplomates étrangers accrédités au Maroc et personnalités des sphères politique, économique et culturelle marocaines, se sont réunis pour célébrer la Fête Nationale du 12 octobre.

Article19.ma