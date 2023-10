Analyse – A quoi pensait le Hamas en attaquant Israël (AP)

Au cours des trois décennies et demie écoulées depuis ses débuts en tant que groupe militant clandestin, le Hamas a poursuivi une stratégie de violence constante visant à faire reculer le régime israélien — et il a fait des progrès constants malgré d’énormes souffrances des deux côtés de la frontière. conflit.

Mais sa superbe incursion en Israël ce week-end constitue sa stratégie la plus meurtrière à ce jour, et la réponse déjà sans précédent d’Israël menace de mettre fin à ses 16 années de règne sur la bande de Gaza.

Les représailles d’Israël à l’attaque du Hamas, au cours de laquelle plus de 1 200 personnes ont été tuées en Israël et des dizaines d’autres emmenées en otages à Gaza, entraîneront probablement une bien plus grande ampleur de morts et de destructions à Gaza, où 2,3 millions de Palestiniens n’ont nulle part où fuir et où 1 100 autres ont été tués . déjà été tué.

Les responsables du Hamas affirment qu’ils sont prêts à tout scénario, y compris une guerre de longue durée, et que des alliés comme l’Iran et le Hezbollah libanais se joindront à la bataille si Israël va trop loin.

« Je ne pense pas que quiconque sache vraiment quelle est la fin du jeu pour le moment », a déclaré Tahani Mustafa, analyste palestinien au Crisis Group, un groupe de réflexion international. Mais étant donné l’ampleur de la planification impliquée dans l’assaut, « il est difficile d’imaginer qu’ils n’ont pas essayé d’élaborer une stratégie pour tous les scénarios possibles ».

Shaul Shay, chercheur israélien et colonel à la retraite qui a servi dans le renseignement militaire, a déclaré que le Hamas avait « mal calculé » la réponse d’Israël et qu’il était désormais confronté à un conflit bien pire qu’il ne l’avait prévu.

« J’espère et je crois qu’Israël ne s’arrêtera pas tant que le Hamas n’aura pas été vaincu dans la bande de Gaza, et je ne pense pas que telle était leur attente avant l’opération », a déclaré Shay à propos du Hamas.

+ De l’insurrection au proto-État +

Depuis sa création à la fin des années 1980, à la veille de la première Intifada ou soulèvement palestinien, le Hamas s’est engagé dans la lutte armée et la destruction d’Israël. Au plus fort du processus de paix, dans les années 1990, le pays a lancé de nombreux attentats-suicides et autres attaques qui ont tué des centaines de civils israéliens. La violence n’a fait que s’intensifier avec l’échec des pourparlers de paix et le deuxième soulèvement palestinien, bien plus meurtrier, en 2000.

Le Hamas dirige la bande de Gaza depuis 2007. Des militants du Hamas ont lancé une attaque en Israël ce week-end, tuant des centaines de personnes et en prenant d’autres en otages.

Les attaques du Hamas se sont heurtées à des incursions militaires israéliennes massives en Cisjordanie occupée et à Gaza, qui ont coûté un lourd tribut aux Palestiniens. Mais alors que la violence s’est calmée en 2005, Israël a retiré unilatéralement ses soldats et quelque 8 000 colons juifs de Gaza, tout en maintenant un contrôle strict sur l’accès à l’enclave par voie terrestre, aérienne et maritime.

Le Hamas a revendiqué le retrait comme une justification de son approche et, l’année suivante, il a remporté une victoire écrasante aux élections palestiniennes. En 2007, après d’âpres luttes intestines, ils ont violemment saisi Gaza des mains de l’Autorité palestinienne internationalement reconnue.

Au cours des 16 années suivantes, à travers quatre guerres et d’innombrables petites batailles avec Israël qui ont dévasté Gaza , le Hamas n’a fait que gagner en puissance. Chaque fois, il y avait plus de fusées qui voyageaient plus loin. À chaque fois, ses principaux dirigeants ont survécu, obtenant un cessez-le-feu et un assouplissement progressif du blocus imposé par Israël et l’Égypte. Entre-temps, il a bâti un gouvernement comprenant une force de police, des ministères et des terminaux frontaliers équipés de détecteurs de métaux et de contrôle des passeports.

Et que dire des milliers de Palestiniens tués, des immeubles d’habitation rasés, des infrastructures en ruine, des restrictions de voyage étouffantes, des innombrables rêves reportés à Gaza, une bande côtière de 40 kilomètres prise en sandwich entre Israël et l’Égypte ?

Le Hamas a blâmé Israël, tout comme de nombreux Palestiniens. Le gouvernement du Hamas n’a connu que des manifestations sporadiques au fil des années et les a rapidement et violemment réprimées.

+ Les négociations et les mécontentements +

Si la lutte armée du Hamas contre Israël semble être un échec – ou bien pire – envisagez l’alternative.

Les dirigeants palestiniens de Cisjordanie ont reconnu Israël et renoncé à la lutte armée il y a plus de trois décennies, espérant que cela conduirait à un État en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est, territoires saisis par Israël lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967.

Mais les négociations ont échoué à plusieurs reprises, en partie à cause de la violence du Hamas mais aussi à cause de l’expansion incessante des colonies par Israël, qui abritent désormais plus d’un demi-million d’Israéliens. Il n’y a pas eu de pourparlers de paix sérieux depuis plus d’une décennie, et l’Autorité palestinienne n’est plus qu’un organe administratif dans les 40 % de Cisjordanie occupée où elle est autorisée à opérer.

Le président palestinien Mahmoud Abbas, un modéré de 87 ans, s’est montré impuissant à arrêter l’expansion des colonies , la violence des colons , les démolitions de maisons ou l’effondrement d’arrangements de longue date autour d’un lieu saint sensible de Jérusalem . Il a été mis à l’écart lors de chaque guerre à Gaza – y compris celle-ci – et l’Autorité palestinienne est largement considérée comme un complice corrompu de l’occupation.

« Les Palestiniens ont tout essayé, depuis les élections jusqu’au boycott de la Cour pénale internationale, en passant par l’engagement dans un prétendu processus de paix », a déclaré Mustafa, du Crisis Group. « Vous avez eu l’une des directions les plus conciliantes de toute l’histoire du mouvement national palestinien, et cela n’a toujours pas suffi. »

Pourtant, l’ampleur de l’attaque du week-end dernier amène le Hamas vers un territoire inexploré.

« On ne sait pas exactement quelle est la finalité du Hamas, au-delà du combat à mort ou de la libération de la Palestine », a déclaré Hugh Lovatt, un expert du Moyen-Orient au Conseil européen des relations étrangères.

La dernière attaque marque une « rupture stratégique complète », a-t-il déclaré.

« Bien qu’il ait mené des attaques contre des civils dans le passé et mené des guerres antérieures contre Israël, (le Hamas) s’est également engagé simultanément dans des voies politiques », notamment des négociations avec le mouvement Fatah d’Abbas et même une coordination tacite avec Israël, a déclaré Lovatt.

« Aujourd’hui, il semble avoir pleinement adopté la violence illimitée comme choix stratégique à long terme. »

+ Pour Israël, la victoire pourrait encore s’avérer insaisissable +

Israël semble de plus en plus susceptible de lancer une offensive terrestre à Gaza. Il pourrait réoccuper le territoire et tenter de déraciner le Hamas, dans ce qui serait sûrement une contre-insurrection longue et sanglante. Mais même cela pourrait bien pousser le groupe – qui est également présent au Liban et en Cisjordanie – à retourner dans la clandestinité.

Et le Hamas dispose d’un horrible atout qui pourrait faire réfléchir Israël.

Le Hamas et le groupe militant plus radical du Jihad islamique détiennent quelque 150 hommes, femmes et enfants qui ont été capturés et traînés vers Gaza. La branche armée du Hamas affirme que certains ont déjà été tués lors de frappes israéliennes et a menacé de tuer des prisonniers si Israël attaque des civils palestiniens sans avertissement.

Le Hamas pourrait réussir – comme il l’a fait dans le passé – à les échanger contre des milliers de prisonniers palestiniens détenus par Israël dans le cadre d’un accord déséquilibré que les Palestiniens considéreraient comme un triomphe et les Israéliens comme une agonie.

Israël n’a fait face à pratiquement aucun appel à la retenue à la suite de l’attaque du Hamas, mais cela pourrait changer si la guerre se prolonge.

En fin de compte, les deux parties pourraient se retrouver à revenir au statu quo : une trêve négociée par la médiation internationale, avec le Hamas dirigeant une bande de Gaza dévastée et dépendante de l’aide, et Israël redoublant la sécurité le long de sa frontière.

Cela aussi, du moins pour le Hamas, ressemblerait à une victoire. (Associated Press)

